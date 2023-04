Maria Kiszczak nie żyje. Żona szefa komunistycznych służb zmarła w wieku 88 lat

Nie żyje Maria Kiszczak, żona Czesława Kiszczaka, długoletniego szefa MSWiA w okresie PRL oraz jednego ze współtwórców stanu wojennego. Miała 88 lat. O jej śmierci poinformowała córka.

Nie żyje żona Czesława Kiszczaka. Fot. MICHAL DYJUK/REPORTER

Nie żyje żona Czesława Kiszczaka

Informację o śmierci Marii Kiszczak w rozmowie z mediami potwierdziła córka kobiety. Maria Kiszczak urodziła się 20 sierpnia 1934 roku we wsi Kozy pod Bielsko-Białą. Jej matka była gospodynią domową, ojciec był damskim krawcem.

W wywiadzie rzece "Kiszczakowa. Tajemnice generałowej" Kamila Szewczyka, mówiła, że przyszłego męża poznała przypadkiem, w pociągu. Wzięli ślub cywilny. Mieli córkę Ewę.

Co ciekawe, w domu Marii Kiszczak w 2016 roku odkryto łącznie 50 kg oryginalnych akt z okresu PRL. Zbiór dokumentów Kiszczaka to prawie trzy metry bieżące papierów. Zgromadzono je w sumie w 23 pudełkach.

Wśród nich znajdowała się korespondencja, którą peerelowski dygnitarz prowadził także z Adamem Michnikiem i Wojciechem Jaruzelskim. Generał zbierał artykuły na temat przywódcy "Solidarności", a potem prezydenta RP. Zakreślał flamastrem interesujące go fragmenty wywiadów z Wałęsą.

W domu Kiszczaków było mnóstwo dokumentów z PRL

IPN informował wówczas też, że w zabezpieczonych w domu Kiszczaków dokumentach jest odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy podpisane: Lech Wałęsa "Bolek". Sam Wałęsa temu zaprzeczał. Jego zdaniem materiały były spreparowane, a podpisy na dokumentach sfałszowane. – Nie boję się sądu ani Wałęsy i mówię w całej sprawie prawdę. A teczki zaniosłam do IPN, bo obawiałam się o swoje życie! – mówiła w 2018 roku Maria Kiszczak w rozmowie z "Super Expressem" o tzw. teczkach Bolka. Były prezydent groził jej wówczas sądem i wzywał do ujawnienia prawdy.

Także w 2018 roku dziennikarze "Rzeczpospolitej" i Polskiego Radia odnaleźli w amerykańskim Hoover Institute w Stanford nieznane dokumenty i notatki należące do Czesława Kiszczaka. Wśród nich był list generała do Lecha Wałęsy.

– W liście pisze, że stara się lojalnie szanować agenturę, wspomina, że jej ujawnianie w kraju jest niepotrzebne. Jednocześnie jest zaniepokojony pojawieniem się tzw. listy Antoniego Macierewicza – wyjaśniał wtedy dziennikarz "Rzeczpospolitej" Piotr Litka.

– List pojawia się w momencie, gdy na dużą skalę w archiwum Urzędu Ochrony Państwa są wyszukiwane i niszczone masowo wszelkie dokumenty dotyczące agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy – dodał.