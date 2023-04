D o wstrząsającej sytuacji doszło w Krakowie. Chłopiec w wieku przedszkolnym został brutalnie pobity przez konkubenta swojej matki. Opis tego, co stało się dziecku, nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Chłopiec był przez 25-latka kopany, uderzany o kierownicę, mężczyzna włożył jego głowę między drzwi i przycisnął. Miał zrobić to dla pieniędzy z odszkodowania. Zatrzymano mężczyznę i matkę chłopca.





Chłopiec w wieku przedszkolnym brutalnie pobity w Krakowie. "Włożył głowę dziecka między drzwi"

Agnieszka Miastowska

Do wstrząsającej sytuacji doszło w Krakowie. Chłopiec w wieku przedszkolnym został brutalnie pobity przez konkubenta swojej matki. Opis tego, co stało się dziecku, nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Chłopiec był przez 25-latka kopany, uderzany o kierownicę, mężczyzna włożył jego głowę między drzwi i przycisnął. Miał zrobić to dla pieniędzy z odszkodowania. Zatrzymano mężczyznę i matkę chłopca.