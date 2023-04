Zofia Zborowska pokazała, jak jej rodzice kłócą się o "działkę". "Popłakałam się"

Zofia Zborowska postanowiła złożyć życzenia swoim rodzicom na Instagramie. Filmik, który dodała robi furorę. "I to powinno być zadanie na maturze - ile ma działka u Zborowskich? A) 60; B) 300; C) niech będzie ze 100; D) Ela zna prawidłową odpowiedz. Leję" – komentowali nagranie fani.

Zofia Zborowska rozbawiła fanów do łez. Pokazała, jak kłócą się jej rodzice Fot. Instagram.com / @marysiawiniarska

Wiktor Zborowski i Maria Winiarska tworzą parę od ponad pół wieku. Aktorzy doczekali się dwóch córek: starszej Hanny oraz młodszej Zofii

Obydwie prężnie działają w social mediach. W swoich postach czy relacjach nierzadko pokazują mamę i tatę

Ostatnio Zofia złożyła rodzicom życzenia z okazji 47. rocznicy ślubu, a także podzieliła się wymownym nagraniem

Pod filmikiem pojawiło się mnóstwo komentarzy fanów, którzy przyznali, że dawno nie usłyszeli zabawniejszej "małżeńskiej sprzeczki"

Zofia Zborowska rozbawiła fanów do łez. Pokazała, jak kłócą się jej rodzice

Choć zawodowo Zofia Zborowska jest aktorką, to prawdziwe powołanie i sukces odnalazła na płaszczyźnie influencingu na Instagramie. Tam obserwuje ją ponad 490 tys. followersów.

Tak na dobrą sprawę, kilka lat temu, kiedy Instagram przeżywał rozkwit, żona siaktarza Andrzeja Wrony była jedną z pierwszych postaci, która skupiła się na opowiadaniu o swoim życiu i dzieleniu się smutkami, radościami i rozterkami. Polacy i Polki pokochali ją za to, że w przeciwieństwie do innych znanych twarzy z Instagrama, zawsze lansowała naturalność i autentyczność.

Nie robiła nic na siłę, aby wkupić się w łaski "większości". Zaczęła zachęcać do zaprzestania "chowania się" za wygładzającymi filtrami. Zborowska zaraża śmiechem i pozytywną energią. Obserwatorzy cenią ją za poczucie humoru. Niewątpliwie odziedziczyła je po swoich rodziach - Marii Winiarskiej i Wiktorze Zborowskim.

Możemy przekonać się o tym w jednym z najnowszych postów aktorki. "Jeżeli zastanawiacie się, jaki jest sekret udanego związku Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego to zapraszam na następny slajd. Dziś obchodzą 47. (BOLESNĄ) rocznicę ślubu. Przed ślubem (W GRZECHU) żyli ze sobą lat 5, czyli w sumie PISIĄT DWA LATA RAZEM (pisownia oryg.)" – napisała młodsza córka aktorów.

Zborowska postanowiła nagrać ekran swojego telefonu, aby zaprezentować obserwatorom, jakie "głosówki" nagrała jej niedawno mama. Słychać, jak małżonkowie spierają się w sprawie długości działki.

"I tak od 52 lat kłócą się czy działka ma 60 m, czy też może ma 300. Czy Marysi wypadło z kieszeni 100 zł, czy też może 100 tysięcy. Oni są NIE DO PODROBIENIA (...) NAJLEPSZOŚCI KOCHANI STARUSZKOWIE! Jesteście the BEST!" – zaznaczyła w opisie aktorka.

Zborowska rozbawiła fanów do łez tymi życzeniami dla rodziców. "Jakby starzy mieli w Konstancinie działkę o długości 300 m to ja bym się w ogóle nie martwiła praca. Dziedziczka" – skomentowała ze śmiechem jej starsza siostra Hanna. "To jest zawracanie głowy. 300 jest" – zareagowała żartobliwie Maja Bohosiewicz.

"Oby Nadzia odziedziczyła geny matematyczne po dziadku" – napisała z kolei Olga Legosz, mając na myśli córeczkę Zborowskiej i Wrony, niespełna 2-letnią Nadzieję.

"Nigdy nie słyszałam stwierdzenia 'mam to w d*pie' wypowiedzianego w tak piękny sposób"; "'Powiedz mu, żeby nam to na 20 lat starczyło, bo tyle lat mamy zamiar żyć' - wspaniali ludzie oby żyli jak najdłużej razem!" – napisali.

Warto nadmienić, że rodzice Hanny i Zofii poznali się na studiach w Akademii Teatralnej. Winiarska w rozmowie z "Urodą Życia" wspominała, jak wyglądały ich początki i co urzekło ją w przyszłym mężu. – Był spokojny, przy tym podobny do swojego wuja Jana Kobuszewskiego, wysoki, szczupły, inteligentny – powiedziała.

Zdradziła też, że w środku zimy ukochany w ramach wyjątkowego prezentu potrafił zdobyć dla niej gałązki bzu.

– Byłem przekonany, że będziemy razem do grobowej deski. Później się zastanawiałem, czy na pewno zostaniemy ze sobą, bo przecież różnie bywało. Ale do dziś jesteśmy razem i być może będzie tak do końca – mówił Zborowski w wywiadzie dla "Vivy!".