80. rocznica powstania w getcie warszawskim. W stolicy zawyją syreny, oto plan obchodów

19 kwietnia 2023 r. minie 80 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji zaplanowano wiele uroczystości i wydarzeń kulturalnych. Do Warszawy przyjadą prezydenci Izraela i Niemiec. Poza tym wystąpią w stolicy utrudnienia w ruchu drogowym, a o godzinie 12:00 zawyją syreny w całym mieście. Wyjaśniamy, co będzie się działo w Warszawie 19 kwietnia.

Rocznica powstania w getcie warszawskim. Utrudnienia w ruchu Fot. Piotr Molecki/East News

W Warszawie zawyją syreny alarmowe o godzinie 12:00 – to symbol hołdu dla bohaterów, którzy zginęli w getcie warszawskim

W rocznicę powstania w getcie trwa w Warszawie Akcja Żonkile

Oto jak będą wyglądały obchody i utrudnienia drogowe w związku w rocznicą powstania w getcie

Rocznica powstania w getcie – obchody w Warszawie

Obchody 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim trwają właściwie cały rok i jest to w sumie 170 wydarzeń kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. Wśród nich m.in. koncerty polsko-izraelskiej orkiestry symfonicznej czy najnowsza wystawa muzeum POLIN.

Wystawa "Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim" organizowana jest w ramach obchodów pod hasłem "Nie bądź obojętny". Na ekspozycji zobaczymy m.in. oryginalne klisze fotograficzne Zbigniewa Leszka Grzywaczewskiego z powstania w getcie warszawskim, odnalezione po blisko 80 latach w rodzinnych zbiorach jego syna, Macieja Grzywaczewskiego. Ekspozycja czynna będzie od 18 kwietnia 2023 roku do 8 stycznia 2024 roku.

Poza tym jak co roku trwać będzie Akcja Żonkile, czyli druga co do wielkości po WOŚP akcja społeczna w Polsce. 19 kwietnia, na ulicach sześciu polskich miast, w tym Warszawy wolontariusze będą rozdawali przechodniom papierowe kwiaty.

"W tym roku chcemy rozdać 450 tysięcy papierowych kwiatów. Liczba ta symbolizuje liczbę Żydówek i Żydów, którzy byli zamknięci w getcie warszawskim w momencie jego największego przeludnienia" – wiosną 1941 roku – podaje muzeum Polin.

Muzeum Warszawy zaprasza natomiast na historyczne spacery ulicami żydowskiej Woli i Pragi, a także tematyczne wykłady. Poniżej przedstawiamy listę innych wydarzeń, zaplanowanych w ramach obchodów rocznicy powstania:

Koncert „Tęsknota w sercu gra" - Akademia Sztuk Pięknych, Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 - 23 kwietnia, godz. 18:00;

Wystawa „Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim" - Żydowski Instytut Historyczny, Tłomackie 3/5 - 21 kwietnia - 1 października;

„Pif Paf in piach" - performance Teatru Żydowskiego - Reduta Bankowa, Bielańska 10 - 20 kwietnia, godz. 17:00;

Widowisko „Wielka Synagoga przywraca pamięć" - pl. Bankowy - 19 kwietnia, godz. 21:00;

Pokaz animacji „Zdążyć przed Panem Bogiem" - Dom Spotkań z Historią, Karowa 20 - 19 kwietnia, godz. 14:00;

„Bojowniczki. Archiwum afektywne" - wystawa w Galerii Studio - Galeria Studio, Pałac Kultury i Nauki - 27 marca - 21 maja;

Spektakle „Pieśni getta" - Teatr Żydowski, Senatorska 35 - 23 kwietnia, godz. 15.00 oraz godz. 18.00;

Wystawa „Bez cienia. Kryjówki getta warszawskiego" - sześć lokalizacji na Muranowie - 22 kwietnia - 19 sierpnia;

Koncert „Coś przyjdzie. Miłość lub wojna” - Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, Radosna 11 - 22 kwietnia, godz. 18:00;

Wystawa dokumentalna „Walka, śmierć, pamięć" - Galeria Ad-Hoc, Traktorzystów 14 - 8 kwietnia - 8 maja;

Wokół Zdążyć przed Panem Bogiem - spotkanie z Hanną Krall - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 - 19 kwietnia, godz. 18:00;

Koncert „Łączy nas pamięć" - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 - 20 kwietnia, godz. 19:00;

Wydarzenie Życie podziemne. Historie gruzowców z warszawskiego getta - transmisja na kanale Muzeum Polin na YouTube - 19 kwietnia, godz. 10:30;

Uroczystość zasadzenia Drzewa Pamięci - Skwer Willy’ego Brandta, od ul. Lewartowskiego - 20 kwietnia, godz. 15:30;

Spektakl „Lekcja umierania doktora Korczaka" - Teatr Lalka, Pałac Kultury i Nauki - 24 kwietnia, godz. 19:00.

Rocznica powstania w getcie – prezydenci Izraela i Niemiec w Warszawie

"W 80. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, wizyty w Polsce złożą Prezydent Państwa Izrael Isaac Herzog oraz Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank–Walter Steinmeier, którzy spotkają się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i wspólnie wezmą udział w głównych obchodach rocznicowych na pl. Bohaterów Getta Warszawskiego w Warszawie" – podaje strona prezydent.pl.

Rocznica powstania w getcie – utrudnienia w ruchu drogowym

Główne uroczystości związane z rocznicą powstania w getcie warszawskim odbędą się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i jego bezpośredniej okolicy, dlatego na Anielewicza, Karmelickiej, Lewartowskiego, Nalewki i Zamenhofa będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju. Linie autobusowe 111 i 180 pojadą zmienionymi trasami. Poza tym fragmenty ulic Anielewicza, Lewartowskiego i Zamenhofa, w rejonie placu Bohaterów Getta Warszawskiego, będą zamknięte od godziny 6:00 do około godziny 15:00. Ulica Zemenhofa zostanie podzielona na dwa odcinki – od południa będzie nią można dojechać wyłącznie do Anielewicza, gdzie będzie obowiązywał nakaz skrętu w stronę Andersa. Natomiast od północy kierujący dotrą wyłącznie do Lewartowskiego i tam będą kierowani ponownie w stronę ulicy Stawki. W tych samych godzinach objazdami kursować będą także linie 111 i 180. Autobusy 111, jadąc w kierunku Gocławia, od skrzyżowania ulic Anielewicza i alei Jana Pawła II skręcą w tę ostatnią w prawo, dojadą do Nowolipki i dalej w stronę Andersa.

Rocznica powstania w getcie – zawyją syreny w Warszawie

18 kwietnia wojewoda mazowiecki poinformował, że 19.04.2023 r. w stolicy uruchomione zostaną syreny alarmowe. Powodem tej decyzji, jest upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Syreny alarmowe co roku wyją 19 kwietnia punktualnie o godz. 12:00, tylko na terenie miasta Warszawy. Przeszywający dźwięk niesie się po mieście przez 1 minutę sygnałem ciągłym. To hołd oddany bohaterom, którzy zginęli w powstaniu.