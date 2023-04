Baldwin wraca na plan "Rust". Wdowiec po zmarłej operatorce też ma wziąć udział w filmie

Od tragicznej śmierci operatorki Halyny Hutchins na planie westernu "Rust" minął prawie rok. Ustalono, że Alec Baldwin wróci niebawem na plan zdjęciowy do filmu. Wdowiec po zmarłej filmowczyni także ma wziąć udział w pracach nad feralną produkcją.

Alec Baldwin wraca na plan westernu "Rust". Fot. SplashNews.com / East News

Do wypadku na planie "Rust" doszło półtora roku temu. W wyniku postrzału zginęła operatorka filmowa Halyna Hutchins

Alec Baldwin i ekipa pracująca nad westernem wraca na plan zdjęciowy

Wdowiec po filmowczyni, Matthew Hutchins, także odegra ważną rolę przy produkcji tytułu

Śmierć Halyny Hutchins na planie "Rust"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, do nieszczęśliwego wypadku na planie filmu "Rust" doszło w październiku 2021 roku. W jego wyniku zginęła operatorka filmowa Halyna Hutchins. Według ostatecznej wersji zdarzeń Alec Baldwin (""Sok z żuka"; "Kot"; "Polowanie na Czerwony Październik") otrzymał od asystenta reżysera broń, która z niewyjaśnionych przyczyn była załadowana ostrą amunicją. Aktor nie był tego świadomy, więc zacząć ćwiczyć tzw. ciąg krzyżowy, aż w końcu oddał strzał. Hutchins zmarła w drodze do szpitala. Kilka miesięcy po zdarzeniu rodzina operatorki pozwała hollywoodzkiego gwiazdora wraz z resztą ekipy filmowej. Warto dodać, że osoby pracujące nad "Rust" miały skarżyć się na niekompetencję osób, które odpowiadały za bezpieczną obsługę broni. Niektórzy twierdzą nawet, że do incydentu doszło z powodu cięcia kosztów.

W styczniu zeszłego roku prokurator okręgowy Santa Fe oznajmił, że Baldwin usłyszy dwa zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Pod koniec miesiąca został oficjalnie oskarżony. Aktor nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Alec Baldwin wraca na plan westernu "Rust"

Stacja Fox News ustaliła, że Alec Baldwin wraz z ekipą filmową wrócili na plan zdjęciowy w czwartek 20 kwietnia. "Rust" będzie kręcony przez prawie miesiąc na farmie Yellowstone Film Ranch w stanie Montana. Doniesienia wskazują również, że obsada ma zakaz korzystania z prawdziwej broni i amunicji.

Zgodnie z informacjami podanymi przez amerykańskie czasopismo "The Hollywood Reporter" wdowiec po Halynie Hutchins, Matthew Hutchins, ma pełnić funkcję producenta wykonawczego "Rust".

Kim była Halyna Hutchins?

Joanna Stawczyk pisała przedtem w naTemat, że Halyna Hutchins urodziła się na Ukrainie. Mieszkała w Los Angeles, a w 2015 roku ukończyła naukę w Amerykańskim Instytucie Filmowym. Według informacji z portalu filmowego IMBd w trakcie swojej kariery zawodowej brała udział w produkcji 49 tytułów filmowych, telewizyjnych i wideo.

Pracowała przy filmach, w tym "Archenemy" z Joe Manganiello ("Magic Mike"; "Spider-Man"; "Jak poznałem waszą matkę") w roli głównej, który ukazał się w zeszłym roku. W 2019 roku na łamach magazynu "American Cinematographer" została pochwalona za swoje dokonania i nazwana wschodzącą gwiazdą.

"Miała takie oko i taki styl wizualny, że chciało się zobaczyć jej sukces, bo chciało się zobaczyć, co jeszcze może zrobić. Była fantastyczną osobą" – tak na wieść o jej śmierci zareagował w mediach społecznościowych Manganiello.

