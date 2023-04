Rachel McAdams pokazała owłosienie pod pachami na sesji zdjęciowej. Internauci zachwyceni

Rachel McAdams to jedna z najbardziej popularnych gwiazd Hollywood. W ostatnim czasie aktorka zaskoczyła swoich fanów. Wzięła udział w sesji zdjęciowej, podczas której zaprezentowała owłosienie pod pachami. Internauci są zachwyceni!

Rachel McAdams zaskoczyła swoich fanów. Pokazała owłosione pachy [ZDJĘCIA] Fot. gilbertflores@broadimage/Broad Image/East News

Rachel McAdams to amerykańska aktorka, którą szerszą popularność zdobyła dzięki takim produkcjom jak "Wredne dziewczyny", "Czas na miłość" czy "Doctor Strange"

Gwiazda Hollywood niedawno zaprezentowała się na okładce amerykańskiego magazynu " Bustle "

Sesja zdjęciowa zachwyciła internautów, których uwagę zwrócił jeden szczegół. Aktorka zaprezentowała owłosienie pod pachami

Dla wielu zdjęcia, na których widać owłosione pachy wzbudziły wiele kontrowersji. Jak można byłoby się spodziewać na kanałach społecznościowych i forach internetowych są obrzydliwe, a tym bardziej, kiedy króluje stereotyp, że "kobiecie nie wypada".

Jednak wielu internautów było zachwyconych naturalnością Rachel McAdams, wykazując w komentarzach ogromne wsparcie kobietom, które chcą wyglądać tak, jak im się podoba.

"Ludzie, którzy mają z tym problem, nigdy nigdzie nie byli, niczego nie widzieli. Mamy 2023 rok, a nadal znajdą się tacy, których zaskoczy widok włosów pod pachami u kobiety"; "Jedna z niewielu celebrytek w Hollywood, która w pełni akceptuje swoje naturalne piękno i nie eksperymentuje z operacjami plastycznymi. Bardzo ją szanuję" – można przeczytać w komentarzach pod zdjęciami McAdams.

Standardy piękna. Rachel McAdams podjęła rękawice

Magazyn "Bustle", w którym opublikowano sesję zdjęciową, podkreślił, że aktorka wyraźnie zażyczyła sobie, by zdjęcia zostały wyretuszowane tylko i wyłącznie pod kątem niezbędnym do wydania. Aktorka udzieliła także wywiadu, w którym apelowała, że pokazywanie prawdziwych ciał, które ulegają procesowi dojrzewania jest według niej bardzo ważne.

Zwróciła szczególnie uwagę na to, że żyjemy w dobie Instagrama i TikToka, na których to "prawdziwe piękno" jest szczególnie zaburzone.

"Specjalnie do zdjęć założyłam lateksową bieliznę. Ale jestem po dwóch porodach. To jest moje ciało. Myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy kwestionowali to, jak patrzymy na otaczający nas świat. Świetnie, jeśli ktoś wygląda najlepiej, jak tylko potrafi, pracuje nad sobą, prowadzi zdrowy tryb życia, ale dla każdego będzie to wyglądać inaczej" – podsumowała Rachel McAdams.

Rachel McAdams odrzuciła role w "Casino Royale", "Iron Manie" i "Diabeł ubiera się u Prady"

Dlaczego McAdams odrzuciła aż tyle ról? Jak wyznała w wywiadzie dla "Bustle" po sukcesie "Wrednych dziewczyn" i "Pamiętnika" wróciła z Hollywood do ojczystej Kanady. – Z pewnością żałuję niektórych rzeczy, których nie zrobiłam. Ale robię krok do tyłu i mówię "Ta osoba była właściwym wyborem" – przyznała 44-letnia dziś gwiazda.

– Czułam się winna, że nie wykorzystałam szansy, którą mi dano, bo wiedziałam, że miałam dobrą passę – powiedziała McAdams o zrobieniu dwuletniej przerwy w Hollywood w momencie, gdy była na topie. – Ale wiedziałam też, że nie do końca pasuje to do mojej osobowości i to nie jest to, czego potrzebuję, aby pozostać zdrową na umyśle. Zdecydowanie miałam chwile stresu, kiedy zastanawiałem się, czy po prostu to wszystko wyrzucam do kosza i dlaczego w ogóle to robię? Minęło wiele lat, zanim zrozumiałem, co intuicyjnie robiłam – mówiła gwiazda Hollywood.