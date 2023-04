Syn Emiliana Kamińskiego wypełnia jego ostatnią wolą. "Mój tata służył ludziom"

Od śmierci Emiliana Kamińskiego minęło już kilka miesięcy. Jak się okazało, jego syn Kajetan Kamiński wypełnia teraz ostatnią wolę zmarłego ojca. Razem z matką, Justyną Sieńczyłło, zaopiekowali się Teatrem Kamienica.

Syn Kamińskiego wypełnia ostatnią wolę ojca. Chodzi o Teatr Kamienica Fot. instagram.com / @teatr_kamienica

Emilian Kamiński urodził się w 1952 roku. Zmarł po ciężkiej chorobie 26 grudnia 2022 roku

Aktor zaistniał zarówno na dużym ekranie. Oprócz grania w filmach i spektaklach Kamiński także reżyserował, był aktorem dubbingowym, musicalowym, a także wokalistą i pisarzem

Przez lata związany był z Teatrem Kamienica. Jak się okazało, po jego śmierci ostatnią wolę Kamińskiego wypełnił jego syn Kajetan i żona Justyna Sieńczyłło

"Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Emilian Kamiński, twórca i dyrektor Teatru Kamienica, aktor i reżyser. Odszedł przy rodzinie, w swoim domu w Józefowie. Nie ma słów, które potrafiłyby wyrazić smutek i żal pozostawiony w naszych sercach…" – przekazali 26 grudnia pracownicy teatru i rodzina w poście na Facebooku.

Aktor został pochowany na warszawskich Powązkach. W trakcie ceremonii pogrzebowej głos zabrał syn artysty i Justyny Sieńczyłło, Kajetan Kamiński. Jak się okazało, jego ojciec czuł, że niebawem umrze.

"Zastanawiałem się co powiedzieć, bo jest to ważny moment. Tata uprzedzał mnie, że kiedyś ten moment nadejdzie. Mogę tylko powiedzieć jedno – mój tata służył ludziom. Gdy cztery lata temu robił spektakl niespodziankę, przyszedł do mnie do pokoju. Powiedział: "Synku usiądź. Mam ci coś ważnego do powiedzenia". Powiedział mi: "Synku, ja nie dożyję pięciu lat. Ty musisz pomóc mi z teatrem. Musisz służyć ludziom" – powiedział Kajetan Kamiński.

Syn Kamińskiego wypełnia ostatnią wolę ojca. Chodzi o Teatr Kamienica

Syn Emiliana Kamińskiego spełnił prośbę swojego ojca. Kajetan dołączył do zespołu Teatru Kamienica w Warszawie. Jego matka, Justyna Sieńczyłło w jednym z wywiadów dla magazynu "Świat i Ludzie" pochwaliła swojego syna, przyznając, że bardzo angażuje się w sprawy instytucji.

"Syn jak coś robi, to angażuje się na sto procent. Jest bardzo odpowiedzialny" – podkreśliła aktorka w trakcie wywiadu. Po chwili dodała, że razem z Kajetanem planuje wiele nowych premier w Kamienicy. Zwróciła uwagę również na to, że praca z Kajetanem to czysta przyjemność. "Dla Kajetana nie ma rzeczy niemożliwych. W tym tak bardzo przypomina mi Emiliana" – podsumowała wdowa po Emilianie Kamińskim.

Przypomnijmy, że Justyna Sieńczyłło z początkiem stycznia 2023 roku objęła stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Kamienica w Warszawie. Od czasu śmierci Kamińskiego w instytucji zaszło wiele zmian, a Kajetan został jej menedżerem teatru.

Razem z Sieńczyłło zaczęli wypełniać testament zmarłego artysty. Jeden z pracowników zdradził, jak w nowej roli odnajduje się syn byłego dyrektora. "Kajetan całe serce oddaje teatrowi jak jego tata. Ostatnio spędza noce w teatrze. Zupełnie tak jak kiedyś robił Emilian" – powiedział pracownik teatru w rozmowie z magazynem "Rewia".