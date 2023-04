Co tam się działo! Lech był bliski odrobienia strat, ale Fiorentina zadała dwa ciosy

W czwartek Lech Poznań zmierzył się z ACF Fiorentina w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Po porażce 1:4 przy ul. Bułgarskiej polski zespół pojechał do Włoch być może bez wielkich oczekiwań, ale to drużyna z Florencji nieoczekiwanie znalazła się na łopatkach, bo po 70. minutach Lech prowadził 3:0. Niedługo potem gospodarze zadali jednak dwa ciosy. Kolejorz wygrał 3:2, ale nie zagra w półfinale rozgrywek. Polskiemu zespołowi należą się jednak wielkie brawa za postawę.

Takiego obrotu sprawy nie spodziewał się chyba nikt, nawet w stolicy Wielkopolski. Piłkarze Lecha Poznań pojechali do Florencji na rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy.

Po dotkliwej porażce 1:4 przed tygodniem polskiemu zespołowi mało kto dawał szansę na odwrócenie losów dwumeczu. Tymczasem to Fiorentina znalazła się na łopatkach – po 70. minutach gry poznaniacy prowadzili już 3:0 i byli bardzo blisko doprowadzenia do dogrywki. Niestety, pod koniec spotkania gospodarze strzelili gola na 1:3. Ostateczny cios Włosi zadali już w doliczonym czasie gry.

Lech Poznań wygrał z Fiorentiną 3:2, ale nie zagra w półfinale Ligi Konferencji Europy

Strzelanie dla Lecha na Stadio Artemio Franchi we Florencji już w 9. minucie rozpoczął Afonso Sousa, który zaskoczył Pietro Terracciano. Bramkarz rywali nawet nie zareagował na techniczny strzał Portugalczyka.

Co ciekawe, piłkarze Violi nie rzucili się do szaleńczego ataku (wygrana 4:1 przed tygodniem przy ul. Bułgarskiej wciąż dawała komfort). Do przerwy wynik spotkania się nie zmienił, a po zmianie stron to mistrzowie Polski cieszyli się ze zdobycia drugiego już gola.

W 61. minucie Michał Skóraś padł po starciu w polu karnym Fiorentiny i przez dłuższą chwilę nie podnosił się z boiska. Do akcji wkroczył VAR i ostatecznie sędzia Rade Obrenovic ze Słowenii sam podszedł do monitora, a po chwili wskazał na "jedenastkę".

Do piłki podszedł Kristoffer Velde i pewnym strzałem wyprowadził drużynę ze stolicy Wielkopolski na dwubramkowe prowadzenie. W 65. minucie w dwumeczu było już tylko 4:3 dla Fiorentiny. Cztery minuty później Lech prowadził z kolei 3:0, a na rywali padł blady strach.

Jesper Karlström otrzymał podanie od Skórasia i dograł piłkę w pole karne. Artur Sobiech dopadł do futbolówki, która znalazła drogę do bramki. W tamtej chwili oznaczało to dogrywkę w walce o półfinał.

Fiorentina zadała dwa ciosy w końcówce

Wtedy Fiorentina wzięła się jednak do roboty, ale nie bez pomocy Kolejorza. W 78. minucie Radosław Murawski zgrał piłkę przed bramkę, a Riccardo Sottil bez przyjęcia zamienił ten prezent na gola.

Sytuacja dla Lecha mocno się skomplikowała, ale "dzieła zniszczenia" gospodarze dokonali już w doliczonym czasie gry. W 92. minucie Fiorentina przeprowadziła kontratak, piłkarze Lecha popełnili spore błędy w defensywie, a podanie Nicolasa Gonzaleza zamienił na bramkę Gaetano Castrovilli.

Lech pokonał Fiorentinę 3:2, ale odpadł z dalszych rozgrywek i nie wystąpi w półfinale Ligi Konferencji Europy. Rywalem Włochów będzie zwycięzca czwartkowego dwumeczu FC Basel – OGC Nice.

Jednak już sam udział w ćwierćfinale był wielkim sukcesem polskiej piłki. Od wielu lat rodzima drużyna nie grała w europejskich pucharach na tym szczeblu rozgrywek. I bez znaczenia jest fakt, że to tylko Liga Konferencji, zwana przez niektórych złośliwie "Pucharem Biedronki".