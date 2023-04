Bulwersujące doniesienia o zachowaniu księcia Williama. Kate ma być "na skraju"

W mediach pojawiły się szokujące doniesienia na temat zachowania księcia Williama wobec księżnej Kate. Osoba, która przez dłuższy czas pracowała dla pary, teraz wyjawiła mediom, w jaki sposób następca brytyjskiego tronu miał traktować swoją żonę.

Między księciem Williamem a księżną Kate nie dzieje się najlepiej? Fot. Rex Features/East News

Relacje w brytyjskiej rodzinie królewskiej od zawsze wzbudzają skrajne emocje wśród wiernych obserwatorów. Tak jest i tym razem

Były pracownik książęcej pary twierdzi, że William "okropnie traktuje Kate". To miało się odbić na zdrowiu psychicznym księżnej

Choć w mediach pojawiają się liczne doniesienia o domniemanych szczegółach relacji między członkami rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii, to te kwestie rzadko są komentowane przez samych zainteresowanych.

Najwięcej dzieje się wokół księcia Harry'ego i Meghan Markle, bo to oni najchętniej wypowiadają się publicznie o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami u brytyjskiej monarchii.

Księżna Kate źle traktowana przez księcia Williama? Zaskakujące doniesienia

Teraz jednak to książę William i Kate znaleźli się na medialnym świeczniku. Wszystko przez najnowsze doniesienia serwisu Marca, gdzie czytelnicy mogli zapoznać się z relacją anonimowego informatora, który ponoć przez długi czas pracował u rodziny księcia i księżnej Cambridge.

Źródło portalu twierdzi, że następca tronu miał źle traktować swoją żonę, co wpłynęło negatywnie na jej stan zdrowia psychicznego. Według byłego pracownika księżna Kate stara się być opanowana i dobrze wypełniać swoje obowiązki, ale jednocześnie jest jej bardzo ciężko.

– Kate przechodziła ostatnio naprawdę wiele (...). Sposób, w jaki William ją traktuje, jest po prostu okropny i musi to być dla niej naprawdę trudne. Jest niezwykle silną osobą, ale nawet ona ma swój punkt krytyczny – powiedziała osoba z bliskiego otoczenia Williama i Kate.

Rodzina królewska jak dotąd nie wydała w tej sprawie żadnego oświadczenia. Z pewnością większość jej członków jest teraz zajęta przygotowywaniem koronacji Karola III.

Historia związku księżnej Kate i księcia Williama

Kate i William poznali się podczas studiów na University of St. Andrews w Szkocji. Oboje studiowali historię sztuki, a książę dodatkowo wybrał jeszcze geografię, potem zaś kontynuował naukę w Royal Military Academy w Sandhurst. Ich związek był dosyć burzliwy. Para kilka razy rozstawała się na pewien czas, ale ostatecznie zawsze do siebie wracali. Nie bez powodu media nadały ukochanej księcia Williama przydomek "Waity Katie" (w wolnym tłumaczeniu "Kasią Czekasią"), bo z pokorą czekała na to, aż wnuk królowej Elżbiety II wreszcie się jej oświadczy.

Jej cierpliwość została wynagrodzona w listopadzie 2010 roku. William oświadczył się Kate w wyjątkowo romantycznej scenerii podczas wspólnych wakacji w Kenii i ofiarował jej pierścionek z 12-karatowym szafirem, który należał do jego matki, księżnej Diany. Pół roku później para stanęła na ślubnym kobiercu. Dziś mają za sobą ponad dekadę małżeńskiego życia i mogą pochwalić się trójką dzieci:

Jerzym (George'em), urodzonym 23 lipca 2013 roku

Charlotte Elizabeth Dianą, urodzoną 2 maja 2015 roku

i Louisem (nazwanym na cześć lorda Mountbattena – wujka zmarłego księcia Filipa)

Liczne rankingi popularności royalsów pokazują, że Kate i William mają też spore poparcie wśród ludu. Przez lata starannego wypełniania swoich obowiązków królewskich i serdecznością wobec poddanych zaskarbili sobie ich sympatię. Stąd też duże zaskoczenie mogły wywołać najnowsze doniesienia o zachowaniu Williama.

Dodajmy, że kilka miesięcy temu ród Windsorów przeżył wielką stratę. Odeszła najdłużej panująca królowa Elżbieta II. Po śmierci monarchini królem został jej najstarszy syn, Karol. Tymczasem pierwsze miejsce w kolejce do tronu zyskał William. Poza tym otrzymał nowy tytuł księcia Walii. Jego małżonka natomiast została księżną Walii.