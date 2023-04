Kulisy śmierci słynnego DJ'a. Avicii miał szukać pomocy w "kosmicznej świadomości"

Minęło już ponad pięć lat od śmierci słynnego DJ'a. Avicii miał miliony fanów, sławę i pieniądze, ale to nie przynosiło mu szczęścia. Popełnił samobójstwo. O kulisach jego śmierci dowiadujemy się z biografii. W mediach znów głośno zrobiło się o tym, że Tim w ostatnich chwilach miał szukać ratunku u guru "kosmicznej świadomości".

Avicii miał szukać pocieszenia u guru "kosmicznej świadomości". Fot. DE/MPI/Capital Pictures/EAST NEWS

Avicii zmarł 20 kwietnia 2018 roku. Była to samobójcza śmierć

W autobiografii słynnego DJ'a czytamy, że pod koniec życia słuchał się pewnego duchowego przewodnika, który przekonywał go o istnieniu "kosmicznej świadomości"

Tim Berling był niewątpliwie jedną z najzdolniejszych gwiazd muzyki elektronicznej młodego pokolenia. Avicii zaskarbił sobie sympatię słuchaczy z całego świata dzięki hitom takim jak m.in. "Levels", "Waiting For Love" czy "Wake Me Up". Wypuścił dwa albumy studyjne: "True" (2013) i "Stories" (2015). Na swoim koncie miał też kilka EP-ek, w tym jedną w 2017 roku. W 2016 roku Avicii musiał jednak mocno przystopować z koncertowaniem z racji poważnych problemów ze zdrowiem. Walczył z ostrym zapaleniem trzustki, które było spowodowane jego zbyt dużym spożywaniem alkoholu. Był także uzależniony od narkotyków. Nadużywał opioidów (np. kodeina, morfina, heroina). W 2014 roku z tego powodu usunięto mu pęcherzyk żółciowy i wyrostek robaczkowy.

Artysta nie radził sobie z codziennym lękiem i stresem. Początkowo lekceważył rady specjalistów. "Oczywiście nie słuchałem większości lekarzy, słuchałem pary, która powiedziała, że ​​jeśli będę ostrożny, wszystko będzie w porządku. Byłem ignorantem, naiwnym i podróżowałem po świecie, wciąż na niekończącej się trasie" – oznajmił Avicii, przebywając w ośrodku rehabilitacyjnym Ibiza Calm w 2015 roku.

Trzy lata później, 20 kwietnia ciało 28-letniego DJ-a znaleziono w luksusowym hotelu w Muskacie w Omanie. Avicii do popełnienia samobójstwa użył szklanej butelki.

Kulisy śmierci DJ'a Avicii

W 2022 roku ukazała się biografia "Tim – The Official Biography of Avicii". Odpowiada za nią Måns Mosesson, który przeprowadził wnikliwy wywiad z rodzicami, przyjaciółmi i znajomymi Tima Berlinga. Zgłębił temat zdrowotnych problemów artysty, a także jego uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Wyszło na jaw, jak wyglądały jego ostatnie chwile życia. Spędził je w Omanie. Gazeta.pl, powołując się na biograficzną pozycję, wspomina, że podczas podróży "zaczął praktykować medytację i zgłębianie kosmicznej świadomości, które polecał mu jeden z guru".

Mężczyzna miał przekonywać Aviciiego, że zgłębianie tych tajników "pozwoli mu pozbyć się wewnętrznych demonów". Jednak osiągnięcie pełni szczęścia przy tej metodzie miało potrwać kilka lat.

DJ wiedział, że nie może tyle czekać. Zaczął medytować każdego dnia przez wiele godzin. Podobno to jeszcze pogłębiało jego depresję. Dzień przed śmiercią producent miał nic nie jeść, ani nie mówić. Wyglądał na wykończonego.

Zaprzyjaźniony podróżnik o imieniu Amer, który był z wówczas w Omanie, postanowił powiadomić o kiepskim stanie Berlinga ojca DJ'a, Klasa Berglinga. Jednocześnie miał obiecać rodzicom Tima, że będzie miał go na oku. Ostatecznie nie udało się mu się uratować Aviciiego przed najgorszym.

