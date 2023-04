Magda Stępień jest nieustannie nękana w sieci. "Szczerze, jestem przerażona"

Joanna Stawczyk

M agdalena Stępień udostępniła post, który opatrzyła fotografią z wakacji. Odniosła się do hejtu, który przybrał na sile po tym, jak ujawniła, że ma nowego partnera i stara się odbudować swoje życie po śmierci synka. Celebrytka jest przerażona tym, w jaki sposób zwracają się do niej internauci w wiadomościach prywatnych. Zadają bardzo intymne pytania i non stop ją oceniają.