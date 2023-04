Brutalne pobicie bezbronnego mężczyzny w Gdańsku. Wśród zatrzymanych jest 16-latka

Na jednym z portali społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać pobicie bezbronnego mężczyzny. Jak donoszą media, ten prawdopodobnie jest osobą z niepełnosprawnością. W sprawie zatrzymano trzy osoby, w tym 16-latkę.

Na nagraniu widać, jak ofiara okładana jest pięściami

Mężczyzna, według relacji osoby, która wrzuciła nagranie do sieci, miał być osobą niepełnosprawną intelektualnie

Zatrzymano trzy osoby podejrzane o pobicie, w tym poszukiwaną dziewczynę

"Nie zasłaniaj się (...), nie chce mi się szarpać", "Boli?" – słychać między kolejnymi ciosami, które wyraźnie widać na nagraniu. Osobą, nad którą się znęcano, jest mężczyzną, prawdopodobnie z niepełnosprawnością intelektualną.

Pobicie w Gdańsku. Zatrzymano trzy osoby

Osoba, która opublikowała nagranie, napisała, że do pobicia doszło przed Galerią Bałtycką w Gdańsku. "Z tego, co się dowiedziałem, to biją i znęcają się nad nim regularnie. Ofiara pobicia jest osobą niepełnosprawną psychicznie, lecz nieszkodliwą" – czytamy.

Jak informuje Magdalena Ciska, rzeczniczka prasowa policji w Gdańsku, którą cytuje gazeta "Fakt", policjanci jeszcze tego samego dnia, kiedy w internecie pojawiło się niepokojące nagranie, zatrzymali osoby podejrzane o pobicie. To dwóch mężczyzn w wieku 21 i 22 lat oraz 16-letnia dziewczyna.

– Wczoraj po południu policjanci z komisariatu we Wrzeszczu zabezpieczyli materiał filmowy, który ukazał się na jednym z portali. Na filmie widać, jak dwóch mężczyzn bije pokrzywdzonego, a kobieta nagrywa to zdarzenie. Funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą, wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady. Policjanci podczas swojej pracy zdobyli wiele informacji dotyczących zdarzenia i wszystkie szczegółowo sprawdzili – relacjonuje "Faktowi" Magdalena Ciska.

Policjantka dodała, że jeszcze tego samego dnia po godzinie 21:00 na terenie jednego z pustostanów przy ul. Słowackiego kryminalni z komendy miejskiej oraz komisariatu we Wrzeszczu zatrzymali podejrzanych sprawców.

– 16-letnią gdańszczankę oraz 21-latka z Pruszcza Gdańskiego i 22-latka z Gdańska. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, natomiast 16-latka została przewieziona do policyjnej izby dziecka. Podczas sprawdzania jej danych okazało się, że jest poszukiwana i sąd rodzinny i nieletnich wydał postanowienie o umieszczeniu jej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – powiedziała rzeczniczka prasowa.

Nie wiadomo, w jakim stanie jest pobity mężczyzna, bo jak ustaliła gazeta, policja nie posiada na razie informacji na temat jego obrażeń. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie doszło do pobicia ani czy takie incydenty zdarzały się w przeszłości. Okoliczności nadal są ustalane przez policję.