Musiał pojawił się z tatą w "Dzień Dobry TVN". Opisał ich relacje

Maciej Musiał jest jednym z bardziej lubianych aktorów młodego pokolenia. Artysta niedawno gościł w studio "Dzień Dobry TVN", w którym zasiadł na kanapie ze swoim tatą. Jak się okazało panów łączy wyjątkowa relacja, o której zdecydowali się opowiedzieć.

Maciej Musiał z ojcem w "Dzień Dobry TVN". Opowiedzieli o swojej relacji Fot. Mateusz Jagielski/East News

Maciej Musiał pasję do aktorstwa odziedziczył po swoim ojcu, któremu towarzyszył podczas castingów

Niedawno młody artysta razem z tatą Andrzejem Musiałem zasiedli na kanapie "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedzieli o swojej wyjątkowej relacji

Maciej Musiał swoją popularność w polskim świecie show-biznesu zdobył rolą "boskiego syna" w serialu "Rodzinka.pl" TVP. Aktualnie jest uznawany za jednego z bardziej pożądanych amantów kina. Zachwyca nie tylko swoim kunsztem aktorskim, ale także fantastyczną formą. Artysta przeżywa aktualnie najlepsze lata swojej kariery.

Wystąpił między innymi w międzynarodowym hicie Netflixa "1899", którego recenzję dla naTemat napisał Bartosz Godziński, a także miał epizodyczną rolę w serialu "Wiedźmin".

Pomimo wszystko, niewielu wie, że pasję do aktorstwa Musiał odziedziczył po swoim ojcu. To właśnie Andrzej Musiał, który również jest znanym aktorem, zaszczepił w synu zawodową pasję i wspierał, gdy ten stawiał pierwsze kroki w świecie show-biznesu.

W najnowszym wydaniu "Dzień Dobry TVN" panowie w rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan i Krzysztofem Skórzyńskim opowiedzieli o swojej wyjątkowej relacji.

Gdy ojciec sam rozwijał karierę, zabierał ze sobą na castingi syna. Nie trzeba było długo czekać, by okazało się, że Maciej Musiał odziedziczył po nim talent. "Oglądałem pracę taty i zawsze go podziwiałem – podkreślał w trakcie rozmowy gwiazdor serialu "Rodzinka.pl", w którym zadebiutował.

W trakcie wywiadu Andrzej Musiał wyznał, że syn bardzo szybko odciął się od rad swojego ojca. Obrał własną ścieżkę kariery, a on jako rodzic i aktor z dłuższym stażem i większym doświadczeniem mógł jedynie go wspierać.

– Byłem dla niego autorytetem do jakiś 7-8 lat (...) Ja mówię: "Trzeba to zagrać tak", a on: "Ja to z panią przerobię" – wspominał Andrzej Musiał.

Jakie kontakty ma obecnie Maciej Musiał z ojcem?

Maciej Musiał obecnie skupia się na międzynarodowej karierze. Mimo że jego kalendarz jest wypełniony po brzegi, to aktor zawsze stara się znajdywać czas dla rodziny. Jak się okazało, panowie wciąż bez problemu się dogadują, a do ich ulubionych zajęć należą wspólne wyjścia, koncerty, czy oglądanie sportu.

– Mamy taką tradycję, że jak Iga Świątek gra finał jakiegoś dużego turnieju to spotykamy się, tata robi obiad, kolację, w zależności od pory dnia i oglądamy razem mecze – poinformował Maciej Musiał na antenie śniadaniówki.

Obydwaj mężczyźni dorobili się imponujących karier. Gospodarze programu nie mogli się powstrzymać i zapytali ich, jak zareagowaliby na propozycję wspólnego udziału w jednej produkcji. Jak się okazało, ich bliska i zażyła relacja mogłaby wpłynąć na ich profesjonalizm, a wspólne spotkanie przed kamerą byłoby dużym wyzwaniem.

– Myślę, że to by było bardzo trudne, żeby wspólnie stanąć przed kamerą i z poważną twarzą coś zagrać – tłumaczył ojciec Macieja Musiała.