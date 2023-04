Szelągowska zrobiła nowy tatuaż. Za jego projekt odpowiedzialna jest wyjątkowa osoba

Dorota Szelągowska pochwaliła się w sieci nowym tatuażem. Projektantka wnętrz jeszcze niedawno przestrzegała swoich fanów przed ostrożnym doborem wzorów na ciele. Tym razem jak się okazało, za projekt odpowiedzialna była... jej 5-letnia córka.

Dorota Szelągowska potrafi zaskakiwać swoich fanów, co wielokrotnie udowodniła w swoich social mediach

Projektantka wnętrz wielokrotnie dała się poznać, że jest zwolenniczką tatuaży. Tym razem postanowiła pochwalić się nowym

Wzór jest dość nietypowy, a wszystko dlatego, że za projekt odpowiedzialna była jej 5-letnia córka

Dorota Szelągowska przez ostatnie lata sumiennie zapracowała sobie na ogromną sympatię widzów i zaufanie w kwestii aranżacji wnętrz. Remontowe rewolucje to jej specjalność, co można zobaczyć w odcinkach takich formatów jak "Dorota was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Domowe rewolucje" czy "Totalne metamorfozy Szelągowskiej".

Prezenterka aktywnie prowadzi swoje social media, gdzie prezentuje kadry ze swojego życia prywatnego, zawodowego, a także pokazuje swoje poczucie humoru, żartując razem ze swoją przyjaciółką Małgorzatą Molską. Niedawno jeden z jej niewinnych żartów wymknął się spod kontroli, za co dziennikarka musiała przepraszać.

Tym razem Szelągowska postanowiła pochwalić się wizytą w studio tatuażu. Przyznała, że ten ma wyjątkowo szczególne znaczenie. W relacji na Instagramie tłumaczyła, co oznacza nowy tatuaż. Jak się okazało to tytuł jej ulubionej piosenki, którą razem z przyjaciółką zawsze śpiewają.

"Postanowiłyśmy sobie z Gośką zrobić tatuaże, na cześć naszej ulubionej piosenki wyjazdowej, czyli piosenki pt. "Burza" pana Sokoła. I jakby okazało się, że zupełnie inaczej widzimy te nasze tatuaże" – zdradziła na nagraniu.

Jakiś czas temu gwiazda TVN-u odważyła się na szczere wyznanie. Zdradziła wówczas, że wszystkie jej tatuaże mają dla niej szczególne znaczenie. "Ja mam jak to ja infantylny, ty masz prawda z gustem, stylowy" – dodała po chwili, nawiązując do projektu przyjaciółki.

Jak widzimy na nagraniu, przyjaciółka Szelągowskiej zdecydowała się na rysunek w postaci różnokolorowych wzorów w stylu "esów-floresów". Sama celebrytka podeszła do sprawy nieco bardziej dosłownie. W tym przypadku nie tylko przesłanie jest osobiste, ale i projekt jest niezwykle ważny, gdyż stworzyła go jej 5-letnia córka Wanda.

W ten sposób przedramię Szelągowskiej zdobi wykonane przez jej dziecko hasło "Buzra" z napisaną odwrotnie literą "Z" oraz z wypełnionym żółtym tuszem symbolem błyskawicy.

Co jeszcze wytatuowała sobie Dorota Szelągowska?

Dorota Szelągowska wielokrotnie podkreślała, że jest sympatyczką tatuaży. Jej rękę zdobi jeszcze kilka innych tatuaży. Między innymi na swoim nadgarstku umieściła zdanie "Kocham siebie". Ciut wyżej można zauważyć kilka diamentów.