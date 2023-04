Joanna Racewicz dodała wzruszający wpis z okazji 15. urodzin syna. "Wiele już przeszedł"

Igor Janeczek jest synem Joanny Racewicz i Pawła Janeczka, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W tym roku skończył 15 lat. Dziennikarka poświęciła mu wzruszający wpis na Instagramie, w którym przyznała, że tęskni za czasem, kiedy był małym chłopcem. Zaapelowała również do swoich fanów.

Racewicz świętuje urodziny syna. Dodała wzruszający post na Instagramie Fot. instagram.com / @joannaracewicz

Joanna Racewicz w 2008 roku została mamą. Wówczas pojawił się na świecie Igor, który jest jedynym dzieckiem dziennikarki i jej zmarłego tragicznie męża, Pawła Janeczka

W tym roku pociecha dziennikarki obchodzi 15. urodziny. Z tej okazji gwiazda Polsatu opublikowała wzruszający wpis na Instagramie

Joanna Racewicz w swoich mediach społecznościowych chętnie opowiada o relacji, jaką ma ze swoim synem Igorem. Tym razem dziennikarka pozwoliła sobie na powrót do przeszłości, publikując wzruszający wpis na Instagramie. Miała ku temu specjalną okazję, gdyż Igor Janeczek 23 kwietnia skończył 15 lat.

Czytaj także: Racewicz ponownie reaguje na hejt ws. wyglądu. Nie pozostawiła na internautce suchej nitki

Racewicz świętuje urodziny syna. Dodała wzruszający post na Instagramie

Dziennikarka w najnowszej publikacji zamieściła zdjęcia z przeszłości. Internauci mogli zobaczyć kadry z malutkim Igorem, a także z czasów okresu dojrzewania. Fotografie opatrzyła poruszającym opisem. Gwiazda Polsatu wspomniała pierwsze chwile Igora na świecie, a także jaki jest obecnie. Zdradziła, że tęskni za czasem, kiedy był małym chłopcem.

"Tęsknię za czasem, gdy mieściłeś się na dłoni. Podziwiam, jak przerastasz mnie o głowę. Mądry, wspaniały, silny, niemodnie lojalny. Byt spod serca, pod każdym względem osobny. Niech rosną Ci skrzydła, codziennie mocniejsze. Niech niosą tam, gdzie tylko zapragniesz. Marzenia są drogą serca. W Twoim jest mapa. Gdybyś ją zgubił – jestem. Zawsze gdy potrzeba" – napisała dziennikarka.

Czytaj także: "Racewicz idzie na wojnę z hejterami". Dziennikarka nie daje za wygraną

Racewicz na koniec zaapelowała do swoich fanów, by ciepło pomyśleli o jej synu. "Pomyślcie dziś ciepło, proszę, o tym wspaniałym młodym człowieku. Wiele już przeszedł. Ocean przed nim. Wasze wsparcie będzie bezcenne" – podsumowała gwiazda Polsatu.

Użytkownicy byli pod ogromnym wrażeniem wstawionych zdjęć. Niektórzy zwrócili uwagę na to, że nastolatek jest bardzo podobny do swojego ojca Pawła Janeczka. W sekcji komentarzy przyłączyli się do życzeń urodzinowych, winszując mu wszystkiego, co najlepsze.

"Niech się spełnią Twoje marzenia, niech każdy nowy dzień będzie inspiracją, dobrem, zachwytem"; "Na pewno pomyślimy z uśmiechem i życzymy spełnienia wszystkich marzeń"; "Jest odważnym, silnym młodym człowiekiem"; "Jaki do taty podobny"; "Jak są małe dajemy im korzenie, jak duże skrzydła" – pisali internauci pod postem, którzy tym samym gratulowali Racewicz pięknych słów skierowanych pod adresem syna.

Przypomnijmy, że ojciec Igora, Paweł Janeczek zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Pełnił funkcję oficera Biura Ochrony Rządu przy prezydencie Polski. Tego dnia, to nie on miał wsiąść do samolotu. Kolega poprosił go o przysługę i zastępstwo podczas uroczystości w Katyniu.