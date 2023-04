Nowe zapadlisko w Trzebini. Dziura w ziemi blisko zabudowań mieszkalnych

Ziemia w Trzebini znowu się zapadła. Tym razem dziura powstała blisko zabudowań mieszkalnych. Lej ma około 6 m średnicy oraz 6 m głębokości. Wojewoda małopolski rozważa wprowadzenie zakazu dla mieszkańców.

W Trzebini powstało nowe zapadlisko. Ziemia zapadła się ok. 200 m od zabudowań na terenie zadrzewionym na os. Gaj

Dziura ma ok. 6 m średnicy i 6 m głębokości. Do leja zapadły się dwie sosny

Na przełomie kwietnia i maja mają się odbyć dodatkowe badania miejsc zagrożonych powstaniem zapadlisk

Nowe zapadlisko w Trzebini zabezpiecza jeden zastęp straży pożarnej. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej policji, przekazał w rozmowie z PAP, że ziemia zapadła się ok. 200 m od zabudowań na terenie zadrzewionym na os. Gaj.

Lej ma ok. 6 m średnicy i 6 m głębokości, zapadły się do niego dwie sosny. Jak podaje "Gazeta Krakowska", zapadlisko pojawiło się w miejscu, gdzie wcześniej doszło już do kilku deformacji terenu.

Nowe zapadlisko w Trzebini. Wojewoda rozważa wprowadzenie zakazu

Natychmiast zareagował także wojewoda małopolski. Łukasz Kmita zapowiedział w Radiu Kraków, że rozważa wydanie rozporządzenia porządkowego. Chodzi o wprowadzenie zakazu przebywania mieszkańców na oznakowanych terenach zagrożonych zapadliskami.

Kmita podkreślił jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła i wcześniej w tej sprawie muszą odbyć się m.in. konsultacje z właściwym ministerstwem. I dodał, że przed wydaniem zakazu chce uzyskać zgodę władz samorządu.

– W niedzielę zauważyłem, że mimo iż są tabliczki zakazujące wejścia do lasu, mieszkańcy tam chodzą – mówił na antenie radia. W sprawie zakazu powiedział jeszcze, że mieszkańcy, którzy by "przekraczali taką granicę, musieliby się liczyć z interwencją policji". – Chodzi głównie o lasy. Nie można narażać siebie i służb na niebezpieczeństwo – mówił wojewoda.

O tym, że sprawa jest poważna, świadczy decyzja Państwowego Instytutu Geologicznego, na terenie gminy wyznaczył prawie pół tysiąca miejsc zagrożonych powstaniem zapadlisk. Z tego 38 punktów jest w odległości do 20 m od terenów zabudowanych i te miejsca są oznakowane. Na przełomie kwietnia i maja mają się odbyć dodatkowe badania.

