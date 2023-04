Ibiszowie w ogniu pytań. "Kto zarządza budżetem, a kto jest większym zazdrośnikiem i uparciuchem"

Krzysztof Ibisz, czyli człowiek, który - jak sam o sobie mówi - "zaprogramował się" na 120 lat, pozostaje w szczęśliwym związku z Joanną Ibisz. Gwiazdor Polsatu i lekarka ostatnio odwiedzili redakcję naTemat. Wyjawili, jak dbają o zdrowie i well-being, a przy okazji zostali poddani testowi "na zgodną parę". Jak odpowiadali? Przekonajcie się sami.

Test Ibiszów. Jak Joanna i Krzysztof odpowiadali na pytania o związek? Fot. naTemat.pl

Joanna Ibisz dwa lata temu została żoną Krzysztofa Ibisza. Dla prezentera Polsatu jest to trzecie małżeństwo

W 2022 roku doczekali się synka. Borys jest ich oczkiem w głowie

Czy można powiedzieć, że to małżeństwo idealne? "Przetestowaliśmy" Ibiszów

Test Ibiszów. Jak bardzo są "zgodną parą"?

Do trzech razy sztuka - to powiedzenie zdecydowanie sprawdziło się w przypadku miłosnej drogi Krzysztofa Ibisza. Gwiazdor Polsatu znalazł szczęście u boku Joanny Kudzbalskiej, która dała się poznać widzom drugiej edycji "Top Model". Kobieta już dawno temu postanowiła skierować swoją drogę zawodową na inne tory - została lekarką.

Para pobrała się w sierpniu w 2021 roku, a rok później, we wrześniu zostali rodzicami. Dla Ibisza to trzeci syn, natomiast dla jego obecnej żony to pierwsze dziecko. Teraz w wywiadzie dla naTemat opowiedzieli o swoim projekcie "Dobre życie by Ibisz", który ma na celu promowanie well-beingu.

Powiedzieli też o wychowaniu małego Borysa oraz tym, w kogo się wdał chłopiec. Ibiszowie dali się także przepytać. Zrobiliśmy im quiz na "zgodną parę". Jak im poszło? Jacy są prywatnie? Oto, czego się dowiedzieliśmy.

Kto był bardziej zestresowany na pierwszych randkach? I przy pierwszym pytaniu pojawiła się niezgodność. Krzysztof wskazał, że on, a Joanna, że ona. – Co?! Ty się stresowałaś? Ja byłem bardziej zestresowany – powiedział dziennikarz. – Ja byłam bardziej niż Ty! – oznajmiła jego żona.

– Ja się bardzo stresowałem. Ja na drugiej randce spytałem, czy chciałabyś mieć męża – wyjawił gwiazdor Polsatu. – Na drugiej. Ja myślałam, że skoro zadawałeś takie pytania, to, że się nie stresowałeś, że masz totalny luz – wyjaśniła lekarka.

Kto szybciej poczuł apetyt na "więcej" – wspólne mieszkanie, ślub, dziecko? W drugim pytaniu byli zgodni. – Trzeba wiedzieć, czego się chce – stwierdził Ibisz.

Kto częściej mówi "kocham Cię"? Okazuje się, że bardziej skory do mówienia tych słów jest Krzysztof. – Teraz się wytłumacz! – zażartował gwiazdor Polsatu, zwracając się do ukochanej. – Bardzo dużo piszemy i rozmawiamy, kiedy możemy – przyznał Ibisz.

Kto jest bardziej uparty? Joanna stwierdziła, że Krzysztof, a on na odwrót. – No chyba żartujesz! Ja przecież od razu odpuszczam – zapewnił. – No ja myślałam bardziej w perspektywie pracy. W kwestii związku to faktycznie może ja jestem bardziej uparta – sprostowała Joanna.

Kto ma zawsze więcej do powiedzenia? Odpowiedź może zaskoczyć. Para zgodnie stwierdziła, że to Joanna jest bardziej rozgadana. – Asia kocha mówić i rozmawiać. Telefony z koleżankami trwają godzinami – zdradził jej mąż.

Kto jest większym zazdrośnikiem? Okazuje się, że to gwiazdor Polsatu ma, a właściwie miał większy problem z zazdrością. – Ale spokojnie! Pracuję nad tym – zapewnił. – No to prawda. Jest niebo a ziemia do tego, co było. Krzyś natomiast mi zarzuca, że ja w ogóle nie jestem zazdrosna i mogłabym być chociaż trochę – zaśmiała się Joanna.

Kto zarządza domowym budżetem? Co z funduszami? Tutaj pieczę sprawuje Ibisz. – Od razu zaznaczę, że wszystko mamy wspólne - pieniądze, konto. Ale opłaty, czy inne takie zobowiązania, to ja robię, ale ze wspólnej kaski. Wszystkie decyzje przegadujemy – zapewnił prezenter.

Kto pierwszy wyciąga dłoń po kłótni i pierwszy mówi "przepraszam"? Żona dziennikarza stwierdziła, że to ona ostatnio jest bardziej ugodowa, ale rzadko miewają większe spięcia. – Kłócimy się oczywiście. Dobrze jest się pokłócić, żeby dojść do sedna sprawy. – Moim zdaniem to jest wymienne. Ostatnio Asia, wcześniej chyba ja – powiedział Ibisz. – U nas nie ma problemu z przepraszaniem. Nie mamy cichych dni czy godzin – dodał.

