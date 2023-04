"Przewrót pałacowy rozważany od ponad roku". Szef wywiadu wskazał, kto może obalić Putina

Według szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego w Rosji może dojść niebawem do przewrotu pałacowego, co będzie skutkować obaleniem Władimira Putina. Kyryło Budanow wskazał też, kto może odsunąć od władzy rosyjskiego dyktatora.

Władimir Putin zostanie obalony przez elity? Szef ukraińskiego wywiadu wskazał, że to rozważane jest od ponad roku Fot. HANDOUT / AFP / East News

Kyryło Budanow stwierdził, że w Rosji "jest więcej niż jeden kandydat" do przejęcia władzy po Władimirze Putinie

– Czy może dojść do przewrotu pałacowego? Może. Ale go nie zobaczymy. Najwyżej powiedzą, że ktoś umarł na zawał – powiedział generał w wywiadzie dla radia RBC-Ukraina

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Ukrainy był jednym z niewielu, który już w listopadzie 2021 roku przewidział inwazję Rosji na dużą skalę

Gen. Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, udzielił wywiadu radiu RBC-Ukraina. Mówił o ofensywie Sił Zbrojnych Ukrainie, sytuacji w Bachmucie, ale także o tym, czy w Rosji możliwy jest bunt przeciwko Władimirowi Putinowi, który doprowadziłby do obalenia jego rządów.

Putin zostanie obalony? Szef wywiadu wskazał, kto to planuje i od kiedy

Według Budanowa rosyjskie elity już od przeszło roku rozważają odsunięcie Putina od władzy. Jednak, jak dodał, na razie te plany nie zostały zrealizowane, gdyż wciąż nie podjęto decyzji, kto miałby zastąpić dyktatora.

– Czy istnieje napięcie między elitami wojskowymi, politycznymi i biznesowymi Rosji na temat wojny? – zapytał dziennikarz generała. – Napięcie to absolutnie niewłaściwe określenie. Jest nieporozumienie – odparł Budanow.

Zdaniem wojskowego próba obalenia Putina zostanie przeprowadzona w tajemnicy, a do opinii publicznej trafią jedynie komunikaty, których celem będzie odwrócenie uwagi od realnego przebiegu wydarzeń na Kremlu.

– Czy może dojść do przewrotu pałacowego? Może. Ale go nie zobaczymy. Najwyżej powiedzą, że ktoś umarł na zawał, a kogoś aresztowano, bo okazał się agentem brytyjskiego wywiadu, jak to było w latach 30. Pamiętacie? To wszystko już się wydarzyło. Podczas wojny inflanckiej wielu zostało straconych jako agenci państwa inflanckiego. Sięga ona średniowiecza. Na przykład pojawi się komunikat: "Mamy żałobę, zmarł we śnie na atak serca". I wszyscy odpowiedzą: "Umarł król. Niech żyje król! – stwierdził.

I dodał, że "jest więcej niż jeden kandydat" do przejęcia władzy po Putinie, ale nie chciał podać nazwisk. RBC-Ukraina przypomina, że Kyryło Budanow zyskał w czasie wojny dużą popularność w mediach. To on był jednym z niewielu przedstawicieli dowództwa wojskowego Ukrainy, który już w listopadzie 2021 roku przewidział inwazję Rosji na dużą skalę, w tym atak na Kijów.

"Pucz na Kremlu jest możliwy"

Informacje o tym, że na Kremlu może dojść do puczu, pojawiają się od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Catherine Belton, brytyjska reporterka "Financial Times", stwierdziła niedawno, że pozbycie się Władimira Putina jest możliwe, ale do tego potrzebna jest wyraźna porażka Rosji.

– W przypadku dotkliwej porażki w Rosji może dojść do zmian. Ponoszący odpowiedzialność politycy mogą odmówić wykonywania poleceń Putina, który może zostać uznany za zagrożenie dla stabilności kraju – przyznał w wywiadzie dla niemieckiego "Der Spiegel".

– Może dojść do powtórki z lat osiemdziesiątych, gdy postępowe siły w aparacie bezpieczeństwa zapoczątkowały reformy, które doprowadziły do upadku panowania partii komunistycznej – oceniła.