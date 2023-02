"Nie dożyje urodzin". Nowa fala doniesień o nadchodzącej śmierci Putina

Były rosyjski deputowany Ilja Ponomariow twierdzi, że to mało prawdopodobne, aby rosyjski dyktator dożył swoich kolejnych urodzin. O nadchodzącej śmierci Władimira Putina wspomniał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wskazał on, kto może chcieć pozbyć się aktualnego lokatora Kremla, jeśli ten jednak przetrwa chorobę.

Od dłuższego czasu pojawiają się informacje o złym stanie zdrowia Władimira Putina

7 października 2023 roku rosyjski dyktator powinien obchodzić swoje 71. urodziny

Były rosyjski deputowany Ilja Ponomariow twierdzi jednak, że Putin nie dożyje tej daty

Ilja Ponomariow to były współpracownik Putina, który został wygnany z Rosji. W jego ocenie czas rosyjskiego przywódcy jest policzony. W rozmowie z "The Daily Express" wyznał także, że wojska ukraińskie prędzej czy później dotrą na Krym i to będzie koniec Putina. – Nie byłby w stanie utrzymać takiej militarnej porażki – ocenił. Ponomariow stwierdził, że rosyjski przywódca nie pożyje dłużej niż rok. Były deputowany przewiduje nawet, że Władimir Putin nie dożyje do swoich 71. urodzin. Uważa, że nastroje w najbliższym środowisku dyktatora stają się coraz bardziej napięte. Mają zastanawiać się nawet nad wyeliminowaniem przywódcy lub postawieniem go przed sądem.

– Przetrwanie wewnętrznego kręgu zależy od tego, czy uda się udowodnić Zachodowi, że ludzie Putina nie są już z nim związani. Dlatego mogą go wyeliminować albo postawić przed sądem międzynarodowym – powiedział.

Prezydent Wołodymyr Zełenski: "mięsożercy zjedzą mięsożercę"

Z kolei "The Telegraph" przytoczył najnowszą wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego, w której prezydent Ukrainy stwierdził wprost, kto zabije Putina. – Władimir Putin zostanie ostatecznie zabity przez członka jego najbliższego otoczenia – powiedział dziennikarzowi Dmytro Komarowowi.

Swoje zdanie argumentuje coraz surowszymi sankcjami wobec Rosji, które doprowadzą m.in. do niezadowolenia wśród jego reżimu i sprowokują go do pozbycia się Putina. – Z pewnością nadejdzie moment, kiedy w Rosji odczuje się kruchość reżimu Putina. Wtedy mięsożercy zjedzą mięsożercę. (...) Znajdą powód, by zabić zabójcę – ocenił Zełenski, jednak jak twierdzi, nie wie, kiedy to nastąpi.

Gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia Putina. Na co choruje?

Jak niedawno informowaliśmy, stan zdrowia Władimira Putina wyraźnie się pogarsza. Poinformował o tym Walerij Sołowiej, były profesor w moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Jak twierdził, "stan fizyczny i psychiczny Putina jest bardzo zły".

Zdaniem Sołowieja Putin ma raka trzustki, a przede wszystkim problemy neurologiczne. Jak donosiło "The Daily Express", chodzi o chorobę Parkinsona. "Mogę potwierdzić, że zdiagnozowano u niego wczesną fazę choroby Parkinsona, ale choroba już postępuje. Ten fakt będzie negowany na wszelkie możliwe sposoby i ukrywany" – czytamy.

O złym stanie zdrowia Putina donosił także kanał General SVR na Telegramie. Według tych ustaleń Putin ma napady kaszlu, nudności i brak apetytu. To miało doprowadzić do tego, że Putin schudł osiem kilogramów.

Walery Sołowiej odniósł się do kondycji zdrowotnej Władimira Putina również podczas rozmowy z Dmitrijem Gordonem, która została opublikowana w serwisie YouTube. Ekspert podkreślił, że medycyna pozwala Putinowi na skuteczne ukrywanie swojej choroby. – Współczesna terapia schorzeń nowotworowych ma taką jakość, że można pracować dosłownie do swoich ostatnich godzin – powiedział Sołowiej.

