Nieznany wątek w sprawie śmierci ojca Ziobry. Jedna lekarka została skazana

Proces przeciwko lekarzom, których rodzina Ziobry obwinia za śmierć ojca ministra sprawiedliwości, ciągnie się od lat. Telewizja TVN24 dotarła jednak do jeszcze jednej lekarki, która także odpowiedziała przed sądem w związku ze sprawą i została skazana. Kobieta opowiedziała swoją historię i zapowiedziała dążenie do uniewinnienia.

Śmierć ojca Ziobry. Dr Wanda Cabala obwiniana za fałszowanie dokumentów Fot. Tomasz Jastrzebowski / REPORTER

Dr Wanda Cabala miala pomóc w konsultacji Antoniego Ziobry

Kobieta odtworzyła z pamięci dokumentację medyczną ojca ministra sprawiedliwości, gdy ta zaginęła

Lekarce zarzucano, że w dokumentacji opisała stan pacjenta jako gorszy, niż był w rzeczywistości, co miało być elementem linii obrony lekarzy oskarżonych w procesie

Rodzina ministra Zbigniewa Ziobry od lat toczy proces przeciwko lekarzom, którzy mają odpowiadać za śmierć Antoniego Ziobry – ojca ministra. Proces, w którym początkowo lekarze zostali uniewinnieni, jest już w drugiej instancji, ale końca nie widać. Z boku tej historii jest jednak także druga, w której bohaterką jest była przyjaciółka rodziny Ziobrów.

Zaginiona dokumentacja medyczna

Historia dr Wandy Cabali została przedstawiona w reportażu TVN24. Kobieta, która przyjaźniła się z rodziną Ziobrów, była także lekarką Antoniego Ziobry. Gdy jego stan zdrowia zaczął się pogarszać, to ona skierowała go do szpitala w Krakowie na dalsze leczenie.

Jak podaje telewizja, matka Zbigniewa Ziobry pojawiła się w gabinecie Wandy Cabali również po śmierci męża. Wówczas poprosiła o możliwość przejrzenia jego dokumentacji medycznej, na co otrzymała zgodę. Problem zaczął się w momencie, w którym dokumentacja zaginęła.

Wówczas, jak podaje telewizja, lekarka miała odtworzyć dokumentację z pamięci. Kobieta usłyszała zarzuty związane z fałszowaniem dokumentacji oraz próbą wyłudzenia z NFZ kwoty… 30 zł.

– Pani doktor miałaby nierzetelnie odtworzyć zagubioną dokumentację i równocześnie wyłudzić trzydzieści złotych za wizytę, która rzekomo się nie odbyła – powiedział w TVN24 jej pełnomocnik, mec. Marcin Kosiorkiewicz. Jak dodał, nigdy nie spotkał się z takim zaangażowaniem wysokich jednostek prokuratury w tego typu postępowaniu.

Sprawa ojca Ziobry - jak bronią się lekarze?

Co kluczowe, Krystyna Kornicka-Ziobro zaznaczała, że dr Cabala opisała w dokumentacji stan zdrowia jej męża jako gorszy, niż był w rzeczywistości. Właśnie to miało stać się zdaniem oskarżycieli argumentem do budowania linii obrony przez oskarżonych kardiologów. Mieli się oni bronić, używając argumentu, że ich pacjent został przywieziony do szpitala już w bardzo ciężkim stanie.

W procesie, który ruszył w 2017 roku Wanda Cabala została uznana przez sąd winną sfałszowania kartoteki pacjenta. Jak powiedziała w TVN, nigdy nie spodziewała się, że ktoś będzie chciał ją w tym procesie obwiniać. – Uważam, że chodzi o to, że nie przyłączyłam się do oskarżeń wobec tamtych lekarzy – wskazała. Zapowiedziała, że będzie dążyć do całkowitego uniewinnienia.