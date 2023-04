Messi wróci do Barcelony? Postawił władzom klubu warunek, który uderza w Lewandowskiego

Wszystko wskazuje na to, że Lionel Messi po tym sezonie zakończy swoją przygodę z drużyną PSG. Co zrobi po odejściu z paryskiego klubu? Od dłuższego czasu mówiło się, że chce wrócić do FC Barcelona. Jeden z dziennikarzy zdradził jednak, że Argentyńczyk stawia jeden warunek, który uderza bezpośrednio w Lewandowskiego.

Messi chce wrócić do Barcelony? Fot. David Klein/Associated Press/East News

Leo Messi w FC Barcelona?

Nie od dzisiaj mówi się, że Lionel Messi chce wrócić do gry w FC Barcelona. Argentyńczyk opuścił klub i przeszedł do PSG ze względów finansowych. Sprawa odżyła, ponieważ jego kontrakt trwa do czerwca i nie został jeszcze przedłużony i wszystko wskazuje na to, że ten sezon jest jego ostatnim w barwach paryskiego klubu.

Plotki na temat powrotu Messiego na Camp Nou podsyca sam zawodnik, który na początku tego tygodnia był widziany w Barcelonie z byłymi kolegami z drużyny. Zwolennikiem powrotu Argentyńczyka do drużyny jest jej trener Xavi, ale także sam Robert Lewandowski, który podczas ostatniego wywiadu stwierdził, że miejsce Messiego jest w Barcelonie.

Powrót Messiego do Barcelony a sytuacja Lewandowskiego

Lewemu może mina trochę zrzednąć. Dlaczego? Hiszpański dziennikarz Eduardo Inda w programie "El Chiringuito" stwierdził niedawno, że Argentyńczyk jest bliski powrotu do Dumy Katalonii, ale postawił jeden wymagający warunek – chce grać jako środkowy napastnik.

– Messi zażądał od Barcelony, że jeśli wróci, to chce grać jako środkowy napastnik. To wiąże się z dodatkowym kłopotem, bo co w takiej sytuacji z Robertem Lewandowskim – wyjawił dziennikarz.

Media przypominają, że Messi w ten sposób "załatwił" Ibrahimovicia, który odszedł z klubu, ponieważ Argentyńczyk jako pomocnik nie chciał za dużo biegać i grał na pozycji "fałszywej dziewiątki".

