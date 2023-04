Plaza w reklamie wyśmiewa zamienniki mleka krowiego. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki

Aubrey Plazy znana z "Białego lotosu" wystąpiła w reklamie, która wyśmiewa roślinne zamienniki mleka. To nie spodobało się jednak sporej części internautów. W sieci tak zawrzało, że aż aktorka wyłączyła możliwość komentowania publikacji.

Aubrey Plaza krytykowana za udział w reklamie Wood Milk. Fot. YouTube / Wood Milk

Aubrey Plaza, która zyskała rozpoznawalność dzięki występom w drugim sezonie "Białego lotosu", została ostatnio twarzą kampanii reklamowej promującej krowie mleko i wyśmiewającej jednocześnie jego roślinne zamienniki

Udział aktorki w tej akcji wywołał niemałe zamieszanie w mediach społecznościowych

Wylała się fala hejtu i krytyki, a Plaza w końcu wyłączyła możliwość komentowania udostępnionego posta

Reklama wyśmiewająca zamienniki mleka krowiego. Wystąpiła w niej Plaza

Ostatnio media obiegła nowa reklama "Wood Milk". To wymyślony produkt, za którym stoi MilkPEP, czyli firma marketingowa, od dziesięcioleci zachęcająca do konsumpcji mleka krowiego. To ona odpowiadała także za słynną kampanię Got Milk, w której brało udział wiele gwiazd.

Tym razem do wideo zaangażowano Aubrey Plaze, która przebrana za farmerkę "doi drzewa". Wyśmiewa w ten sposób reklamowany produkt. – Czy Wood Milk jest prawdziwe? Nie, tylko prawdziwe mleko jest prawdziwe – przekonuje w końcowej części klipu.

Pojawiły się głosy, że kampania, w której wystąpiła Plaza "jest odpowiedzią na rosnącą w ostatnich latach popularność roślinnych napojów mających stanowić alternatywę dla mleka pozyskiwanego od krów". To stanowi spory kłopot dla producentów nabiału.

Organizacja, która promuje mleko od krowy, poprzez reklamę ze znaną aktorką, podjęła próbę przekonania młodego pokolenia do spożywania produktów mlecznych. Internauci w odpowiedzi jednak mocno się zbuntowali.

W social mediach Aubrey pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. "Dlaczego na Boga poszłaś do łóżka z ‘Got Milk’? Nie lubimy mleka" – grzmieli użytkownicy. Okrzyknięto ją nawet "mleczną propagandystką". Ta sytuacja doprowadziła do tego, że gwiazda zdecydowała się na wyłączenie komentarzy pod postem, w którym umieściła ujęcie z klipu.

Przemysł mleczarski upada?

Ostatnimi czasy zamienniki mleka pochodzącego od zwierząt zyskują na popularności. Przemysł mleczarski zaczął mieć wątpliwości, czy napoje owsiane, migdałowe i sojowe powinno się tak naprawdę nazywać "mlekiem".

W odpowiedzi Food and Drug Administration w USA opublikowała wytyczne, które mówią o tym, że na opakowaniach może pojawić się słowo "mleko", ale "z uwzględnieniem dodatkowych informacji" o pochodzeniu czy składnikach odżywczych.

Dodajmy, Aubrey Plaza sławę zdobyła dzięki roli April Ludgate w serialu "Parks and Recreation", potem grała między innymi w "Scott Pilgrim kontra świat". Otrzymała dobre recenzje za rolę w filmie "Czarny niedźwiedź". Jedną z głównych postaci zagrała też w serialu "Legion". W ostatnim czasie dołączyła do świata stworzonego przez Mike’a White’a w "Białym Lotosie".