"Nago. Głośno. Dumnie" opowie o polskich drag queens i artystkach burleski. Zaraz wejdzie na HBO Max

Paweł, szeregowy pracownik banku po czterdziestce, towarzyszy swojemu chłopakowi Gąsiowi w podróży na słynny festiwal burleski w Pradze. Występ gwiazdy wieczoru, ikonicznej Dirty Martini budzi w nim dawno uśpione marzenie o wyjściu na scenę. Tak zapowiada się "Nago. Głośno. Dumnie", serial dokumentalny o polskich drag queens i performerkach burleski. Obejrzymy go już w czerwcu na HBO Max. Wcześniej zobaczymy go na festiwalu Millennium Docs Against Gravity

"Nago. Głośno. Dumnie" opowie o polskich drag queens Fot. Kadr z "Nago. Głośno. Dumnie"

"Nago. Głośno. Dumnie." to serial dokumentalny o polskich drag queens i performerkach burleski. Na ekranie pojawią się ikony tego barwnego świata sceny: Kim Lee, Red Juliette, Betty Q, Bunny de Lish, Gąsiu, Hieemeras, Kali Katharsis, Pin up Candy, Twoja Stara czy Silver Daddy.

"To wielcy indywidualiści. To, co ich łączy to miłość do sceny i potrzeba opowiadania swojej historii ciałem. Postaci, które kreują są owocem długich poszukiwań siebie oraz dowodem na to, że nawet swój największy kompleks można przekuć w największy walor. Społeczność, którą tworzą pozwala im być tym, kim chcą" – zapowiadają twórczynie "Nago. Głośno. Dumnie", Dellfina Dellert i Agnieszka Mazanek.

"Niestety ta wolność ma swoją cenę. Dzisiejsza Polska to kraj, o którym coraz częściej mówi się w kontekście rasizmu, seksizmu i homofobii. Już trzeci rok z rzędu jest uznana za najbardziej homofobiczne państwo UE" – dodają reżyserki.

O czym będzie "Nago. Głośno. Dumnie." HBO Max? "Serial jest o wolności, miłości i odwadze bycia sobą, a naszymi bohate*ami są osoby trans, niebinarne, bi, feministki i geje. Mamy też kościół, paradę, marsze kobiet... Nie skupiamy się na polityce, ale jak mówi jedna z naszych bohaterek, Hieemeras: "Sam fakt że jestem, już jest aktem politycznym" – podkreśla Dellfina Dellert.

"Nago. Głośno. Dumnie.": kiedy premiera serialu o polskich drag queens i performerkach burleski na HBO Max ?

Kiedy premiera "Nago. Głośno. Dumnie."? Już niedługo. Polski serial zostanie pokazany po raz pierwszy już w trakcie 20. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity w sekcji "We're Here, We're Queer". Premierowy seans pierwszych dwóch odcinków odbędzie się o 20 maja godzinie 20:30 w sali 7 w Kinotece w Warszawie.

Później "Nago. Głośno. Dumnie" trafi na HBO Max: na platformie będzie można go zobaczyć od 1 czerwca. Łącznie polska produkcja będzie liczyła pięć odcinków.

Nowy serial dokumentalny HBO Max Original został wyreżyserowany i napisany przez duet kreatywny Dellfinę Dellert oraz Agnieszkę Mazanek. Za zdjęcia odpowiadają Weronika Bilska, Zuzanna Kernbach oraz Michał Sosna. Producentką z ramienia HBO Max jest Izabela Łopuch, a producentką wykonawczą HBO Max – Hanka Kastelicova.

Producentkami wykonawczymi reprezentującymi ZPR Media są: Ewa Latkowska i Katarzyna Sikorska-Jędral. Za dźwięk odpowiada Bart Putkiewicz, za montaż Paweł Długołęcki, Klaudia Kowalska i Maria Zuba, a muzykę skomponowali Jan Komar oraz Daniel Sałaciński.

W obsadzie "Nago. Głośno. Dumnie." znaleźli się: Gąsiu, Hieemeras, Kali Katharsis, Kim Lee, Red Juliette, Betty Q, Bunny de Lish, Pin up Candy, Twoja Stara i Silver Daddy.