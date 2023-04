Doda z ukochanym relacjonują Wielkanoc ze Sri Lanki. Na nagraniu doszło do "kolizji"

Tegoroczne święta wielkanocne Dody i Dariusza Pachuta wyglądają nieco inaczej. Para postanowiła spędzić je na egzotycznej Sri Lance. Zakochani opublikowali wideo, na którym doszło do małej kolizji.

Wielkanoc Dody i Pachuta na Sri Lance. Na nagraniu doszło do kolizji Fot. instagram.com / @dodaqueen

Doda po wielu nieudanych próbach znalezienia miłości, odnalazła szczęście u boku Dariusza Pachuta, z którym jest w związku od kilku miesięcy

Zakochani tegoroczną Wielkanoc postanowili spędzić na Sri Lance

Para relacjonuje swój wyjazd w mediach społecznościowych. Jak można zobaczyć, nie obyło się bez drobnej kolizji

Doda wraz ze swoim ukochanym Dariuszem Pachutem tegoroczne święta wielkanocne spędzają z daleka od Polski. Zakochani wybrali się w podróż na egzotyczną Sri Lankę, gdzie zwiedzają rozmaite zakątki tej wyspy. Na udostępnianych przez parę relacjach widać, że świetnie czują się w swoim towarzystwie, a uśmiech nie znika im z twarzy. Nie obyło się jednak bez drobnej wpadki.

Wielkanoc Dody i Pachuta na Sri Lance. Na nagraniu doszło do kolizji

Doda i Dariusz Pachut korzystają z przepięknej pogody i lokalnych atrakcji na Sri Lance, co nieustannie relacjonują na Instagramie. Na profilu wokalistki pojawił się zabawny filmik. Dariusz Pachut nagrywał okolicę, tłumacząc followersom, że z miejsca, w którym aktualnie się znajdowali, można dopłynąć do Antarktydy.

W pewnym momencie w kadrze pojawiła się Doda, która przechodząc, centralnie uderzyła czołem w jego wyciągniętą rękę. Sytuacja rozbawiła artystkę do tego stopnia, że postanowiła opublikować ją z wymownym opisem, nawiązując do Wielkanocy. "Ja vs. ugotowanie żurku nie z torebki" – podsumowała.

Dariusz Pachut w szczerym wyznaniu na temat związku z Dodą

Doda i Dariusz Pachut są obecnie jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Nie ukrywają swojego uczucia i chętnie dzielą się kadrami z codziennego życia. Fani kibicują parze, nieustannie podkreślając, jak piosenkarka i sportowiec są do siebie dopasowani. Miłość do Doroty Rabczewskiej w pięknych słowach wyraził Dariusz Pachut. Piosenkarka natychmiast zareagowała na jego wzruszający wpis.

– Kim są przyjaciele? Jedną duszą mieszkają w dwóch ciałach – napisał Dariusz Pachut.

Na zdjęciu, które dodał do posta, widać oczywiście uśmiechniętych zakochanych, przytulonych do siebie. Doda zareagowała na te słowa, dodając ikonki serduszka oraz emotikonki myszki i chomika, które pieszczotliwie odnoszą się do pary. W komentarzach nie brak także gratulacji od fanów, kibicujących parze.

– Masz to, na co zasłużyłaś, trzeba czasem przejść krętą drogę, żeby było tak jak teraz. Dużo miłości życzę Wam, jesteście piękni Doduś – napisała jedna z internautek, a pozostałe komentarze wtórowały tym słowom. Fani niejednokrotnie podkreślali, że Doda trafiła na mężczyznę, który bardzo różni się od jej byłych ukochanych. Przede wszystkim nie jest osobą medialną, z drugiej strony jest do piosenkarki niezwykle dopasowany i nareszcie ma kogoś, kogo może nazwać przyjacielem. Parę zdecydowanie łączy zamiłowanie do podróży, nowych wyzwań i niezwykłe poczucie humoru.