Tusk skomentował wspólny start Polska 2050 i PSL. Dodał wymowny wpis

Polska 2050 i PSL potwierdziły w czwartek wspólny start w wyborach parlamentarnych na jesieni. Ich decyzji bez komentarza nie zostawił lider PO Donald Tusk. Jego słowa powinny ucieszyć liderów dwóch wspomnianych partii opozycyjnych.

Lider PO Donald Tusk Fot. Lukasz Gdak/East News

Szymon Hołownia wraz Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ogłosili, że po długich rozmowach podjęli z decyzję o wspólnym starcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych

– Umowa, którą dzisiaj zatwierdziły obie strony, precyzuje, że powołamy wspólny koalicyjny komitet wyborczy – przekazał lider Polska 2050

Decyzję liderów tych dwóch partii opozycyjnych wymowie skomentował na Twitterze lider PO Donald Tusk

"PSL+Polska 2050 - powodzenia! Teraz wszyscy naprzód. Łączy nas jeden cel: zwycięstwo" – napisał krótko na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Przypomnijmy: Polska 2050 i PSL zdecydowały się na wspólny start w wyborach parlamentarnych.

Hołownia: Jesteśmy tutaj, bo chcemy wygrać te wybory i odsunąć PiS od władzy

– Jesteśmy tutaj, bo chcemy wygrać te wybory i odsunąć PiS od władzy. Dwa ugrupowania demokratycznej opozycji zdecydowały, że to jest ten moment, że trzeba wkroczyć na wspólną drogę. Żeby zbudować to, na co czekało wielu Polaków – mówił na konferencji prasowej Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 potwierdził, że zapadła decyzja o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych z PSL. – Umowa mówi wprost: powołamy wspólny koalicyjny komitet wyborczy – dodał.

Hołownia podkreślił, że kiedy szedł do wyborów prezydenckich, to był jego cel – zbudować "trzecią drogę". – Dla wszystkich, którzy nie odnajdują się po dwóch stronach polsko-polskiej wojny. Żeby ich życie mogło się toczyć w koleinach, które sami wybrali – tłumaczył.

Głos zabrał oczywiście też Władysław Kosiniak-Kamysz. – Lepsza Polska jest możliwa. Wykonaliśmy zobowiązanie, które stawiają wyborcy wobec partii demokratycznych – zapowiedział.

Lider ludowców mówił także podczas konferencji, że "połączenie dwóch środowisk politycznych: młodego ruchu i bardzo doświadczonej formacji politycznej". – Ugrupowań, które wyrastają z różnych korzeni, ale mają wspólne ideały i chcą razem iść do przodu nie po to, żeby budować własną pozycję – stwierdził.

Tusk też spotykał się z liderami Polska 2050 i PSL

Według ostatniego sondażu United Surveys dla RMF FM Polska 2050 i PSL mogą liczyć razem na niemal 14 proc. poparcia. Hołownia wyraził nadzieję, że na ostatniej prostej w kampanii wyborczej ten wynik podskoczy do minimum 20 proc.

Co ciekawe, w okolicy Wielkanocy także Donald Tusk spotkał się z Szymonem Hołownią. Z szefem Platformy Obywatelskiej osobno miał rozmawiać także Władysław Kosiniak-Kamysz. – Tuskowi nadal zależy na szerszym porozumieniu. Dotarły do nas sygnały, że są gotowi podzielić się miejscami na listach – zdradzili wówczas informatorzy "Gazety Wyborczej".