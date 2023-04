Wyż Queenie gwałtownie zmienił oblicze pogody. IMGW reaguje i wydaje kolejne alerty

Wyż Queenie namiesza w pogodzie. IMGW już wydało alerty pierwszego stopnia w niemal całym kraju. Wszystko z powodu nagłego napływu zimnego powietrza. "Spadek temperatury powietrza do -5 stopni, a przy gruncie do -7 stopni" – ostrzegają synoptycy.

Pogoda. Wyż Queenie dotarł do Polski. IMGW wydało alerty. Fot. www.wxcharts.com

Jak poinformowali fanipogody.pl, przez wyż Queenie do Polski dociera strumień zimnego powietrza arktycznego morskiego. To doprowadziło do spadku temperatur na początku tygodnia. "Przed nami jeszcze jedna tak chłodna noc w mijającym miesiącu, gdy to przymrozki zaznaczą się na większym obszarze nizin i wyżyn" – czytamy.

Synoptycy IMGW także zapowiadają bardzo zmienną pogodę. Powodem następujące po sobie wyże i niże. W sobotę możemy spodziewać się opadów deszczu, a już w niedzielę i poniedziałek wystąpi więcej słońca.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obowiązują na terenie prawie całego kraju. Wszystko z powodu nagłego obniżenia temperatury powietrza.

"W nocy (z czwartku na piątek - red.) pogodnie. Temperatura od -3 stopnie na wschodzie, do 2 stopni na zachodzie i 3 stopnie nad morzem, w kotlinach karpackich -5 stopni. Przy gruncie lokalnie -7 stopni. Wiatr słaby, zmienny" – przekazali synoptycy.

Pogoda na weekend 28-30 kwietnia. W sobotę możliwe burze i grad

Alerty z powodu przymrozków obowiązywać będą także w piątek i niedzielę. Przed weekendem zjawisko wystąpi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. W ostatni dzień tygodnia zaś alerty obejmą już tylko Warmię i Mazury, Mazowsze i Podlasie.

W piątek będziemy mogli cieszyć się słoneczną pogodą w ciągu dnia. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopniu na północnym wschodzie do 16 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Pod koniec dnia mogą wystąpić słabe opady deszczu.

Sobota zaś będzie pochmurna. Poza opadami deszczu w południowej części Polski należy spodziewać się burzy i gradu. Na szczytach Tatr zaś prognozuje się nawet wzrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 16 stopni Celsjusza.

Niedzieli także będą towarzyszyć zachmurzenia i deszcze. Spadnie także temperatura. Nad morzem termometry wykażą do 8 stopni, a w pozostałych częściach kraju do 14 stopni Celsjusza.

Pogoda na majówkę. Tylko 1 maja będziemy cieszyć się słońcem

1 maja będzie dość słoneczny. Pierwszego dnia majówki nie powinny wystąpić opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 18 stopni Celsjusza. Z powodu wyżu wiatr będzie słaby i przetoczy się na kierunki wschodnie.

Gorzej będzie 2 maja. Wtedy trafimy w zasięg niżu, który przyniesie umiarkowane opady deszczu i zachmurzenie. Na południowym wschodzie kraju należy spodziewać się burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 17 stopni Celsjusza. Na Podkarpaciu prognozuje się nawet 20 stopni ciepła.

3 maja pogoda będzie pochmurna, ale możemy liczyć na pojawienie się większych przejaśnień i miejscowych rozpogodzeń. Niestety, niemal wszędzie doświadczymy przelotnego deszczu. Spadnie także temperatura.

W całym kraju odczujemy maksymalnie od 9 do 12 stopni Celsjusza a nad morzem do 8 stopni Celsjusza. Co więcej, w regionach nadmorskich należy spodziewać się porywistego wiatru o prędkości nawet 60 km/h.