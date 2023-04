Pokazano pierwsze zdjęcie z 6. sezonu "The Crown". Widać na nich Williama i Kate

Prace na planie szóstego sezonu "The Crown" już twają. Netflix właśnie pokazał pierwsze zdjęcia z niego, a jednocześnie "nowych bohaterów", czyli młodych Williama i Kate, jak jeszcze byli przed ślubem.

Netflix pokazał pierwsze oficjalne zdjęcie z planu "The Crown 6", na którym widać księcia Williama i Kate Middleton. Fot. materiały prasowe

Netflix kręci właśnie szósty sezon "The Crown"

Gigant streamingu pokazał właśnie pierwsze oficjalne zdjęcie z planu, na których widać młodego Williama i Kate

W księcia Williama i jego żonę wcielają się Ed McVey oraz Meg Bellamy

Książę William i księżna Kate w "The Crown 6"

Pierwsze nieoficjalne zdjęcia z planu "The Crown 6" wyciekły już w połowie marca. To wtedy po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają serialowi książę William i księżna Kate. Zdjęcia przedstawiały moment, w którym para poznaje się na kampusie szkockiej uczelni University of St Andrews. We wspomnianej scenie aktorzy mijają się podczas porannego joggingu.

Teraz Netflix pokazał pierwszą oficjalną fotografię z planu, na którym również znajduje się William i Kate. Na jednym z nich widzimy, jak para idzie ze sobą ulicą i trzyma się za ręce. Z kolei na dwóch kolejnych widzimy zbliżenia ich twarzy. W księcia i księżną Walli wcielają się 22-letni Ed McVey oraz 20-letnia Meg Bellamy, którzy są debiutantami.

Na chwilę obecną wciąż nie podano konkretnej daty premiery 6. sezonu. Według wstępnych doniesień produkcja trafi na platformę Netflix pod koniec 2023 roku. W obsadzie zobaczymy m.in. Imeldę Staunton ("Harry Potter i Zakon Feniksa"), Jonathana Pryce'a ("Dwóch papieży"), Olivię Williams ("Autor widmo") i Dominika Westa ("The Affair").

O czym opowie nowy sezon hitu Netfliksa? Z pewnością uwzględni rządy Tony'ego Blaira w latach 1997-2007, a także wpływ, jaki na rodzinę królewską i Elżbietę II miała śmierć "królowej ludzkich serc".

Przypomnijmy, że zdjęcia do 6. sezonu ruszyły na początku września 2022 roku i niemalże od razu zostały wstrzymane. Powodem była śmierć Elżbiety II. Pracę na planie wznowiono tydzień po tym, jak media obiegła wiadomość o odejściu monarchini.

Co nie było prawdą w piątym sezonie hitu Netfliksa o royalsach?

"The Crown" znane jest z mieszania fikcji z prawdą, co przysporzyło zresztą serialowi sporo kontrowersji. Przypomnijmy, że w 2020 roku Brytyjski Sekretarz Kultury Oliver Dowden napisał specjalny list do Netfliksa, w którym poprosił platformę o załączenie do każdego odcinka serialu informację o tym, że jest on fikcyjny.

Jedną z wymyślonych przez scenarzystów sytuacji była ta, w której księżna Diana poinformowała królową z wyprzedzeniem o wywiadzie w BBC.

"Widzowie 'The Crown' w końcu mogli obejrzeć słynny wywiad księżnej Diany z Martinem Bashirem w programie "Panorama" stacji BBC. W serialu zawarto jednak scenę, w której księżna ostrzega Elżbietę II przed rozmową, co prowadzi do konfrontacji, w której monarchini szydzi z synowej, że brzmi jak "zdarta płyta", twierdzi, że cały czas jej broniła oraz sugeruje, że Diana jedynie wyobraziła sobie wrogość członków rodziny królewskiej wobec niej" – pisała dla naTemat Ola Gersz.