Kolejny Kubuś Puchatek dla dorosłych? W tym serialu Krzyś będzie narkomanem

Wydaje się, że od kiedy "Kubuś Puchatek" A.A. Milne wszyscy rzucili się, by zrobić jego wersję dla dorosłych. Tym razem "Variety" donosi o serialu o roboczym tytule "Christopher Robin". O czym opowie?

"Christopher Robin" będzie serialem dla dorosłych w świecie "Kubusia Puchatka". Fot. kadr z filmu Disneya

"Variety" poinformowało o projekcie o roboczym tytule "Christopher Robin"

Będzie to serial w świecie bohaterów stworzonych przez A.A. Milne w książkach o "Kubusiu Puchatku"

Głównym bohaterem produkcji będzie Krzyś

O czym będzie "Christopher Robin"?

Głównym bohaterem serialu "Christopher Robin", jak sam tytuł wskazuje, będzie Krzyś. W wersji dla dorosłych nie będzie jednak tym wesołym chłopcem znanym z książek A.A. Milne, czy animacji Disneya.

W serialu poznamy go już jako dorosłego i rozgoryczonego mieszkańca Nowego Jorku. Poza tym Krzyś będzie... narkomanem. To właśnie dzięki substancjom psychoaktywnym młody mężczyzna widzi rozmawiające z nim zwierzęta w mieszkaniu na blokowisku Stumilowy Las.

Produkcję, która ma być komedią napisał Charlie Kesslering. Pilot odcinka wyreżyseruje z kolei Conrad Vernon, znany z takich filmów animowanych, jak "Madagaskar 3", "Shrek 2" czy "Sausage Party".

"Puchatek: krew i miód" – film, od którego A.A. Milne przewraca się w głowie?

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie box office'y na świecie podbił slasher "Puchatek: krew i miód" (w Polsce jak do tej pory żaden inny horror nie miał tak dobrego otwarcia). Film odniósł tak duży sukces komercyjny, że już zaplanowano nakręcenie sequela.

Niestety w tym przypadku liczba widzów nie przekłada się na jakość produkcji. W wielu recenzjach krytycy i dziennikarze określają slasher w reżyserii Rhysa Frake'a-Waterfielda jako jeden z gorszych filmów, jakie kiedykolwiek powstały.

"Lubię pomysły nie z tej ziemi, więc kiedy usłyszałam o slasherze z Kubusiem Puchatkiem, film od razu trafił na mój radar. Doniesienia z zagranicy, gdzie film miał premierę wcześniej, nieco ostudziły mój entuzjazm, jednak nie przygotowały mnie na to, co zobaczyłam. 'Puchatek: Krew i miód' to jeden z gorszych filmów, jakie kiedykolwiek widziałam – a trochę złego kina w swoim życiu liznęłam" – przeczytacie w recenzji opublikowanej na łamach naTemat.

"Podczas seansu wyglądałem jak Kłapouchy po zatruciu żołądkowym. Ten film jest jak miód, ale z uszu. Puchatek od razu powinien trafić na Candymana i po bólu", "Źle oświetlona, kiepsko zmontowana i kompletnie pozbawiona wyobraźni taniocha" – skomentowali film krytycy na Filmwebie.