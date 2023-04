L ubię pomysły nie z tej ziemi, więc kiedy usłyszałam o slasherze z Kubusiem Puchatkiem, film od razu trafił na mój radar. Doniesienia z zagranicy, gdzie film miał premierę wcześniej, nieco ostudziły mój entuzjazm, jednak nie przygotowały mnie na to, co zobaczyłam. "Puchatek: Krew i miód" to jeden z gorszych filmów, jakie kiedykolwiek widziałam – a trochę złego kina w swoim życiu liznęłam.





Nowy horror o Kubusiu Puchatku (!) jest tak zły, jak myślicie. Tego (niestety) nie da się odzobaczyć

Maja Mikołajczyk

