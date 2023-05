W programach TVP mają zajść liczne zmiany. Wiadomo, co jest planowane

W ostatnim czasie w TVP zaszły liczne zmiany kadrowe. W związku z nimi paski w "Wiadomościach" mają być łagodniejsze, a ich reporterzy powinni pokazywać się w stand-up’ach. Tak przynajmniej wynika z anonimowych doniesień ze stacji.

W TVP zdecydowano w kwietniu o licznych zmianach na najważniejszych stanowiskach

Z anonimowych doniesień ze stacji wynika, że są obecnie planowane liczne zmiany. Wiadomo, co to ma być

O tych planach pisze branżowy portal "Wirtualne Media". Z informacji przekazanych portalowi przez pracownika telewizji publicznej wynika, że zmiany mają zajść w programach informacyjnych TVP, a w szczególności w "Wiadomościach".

Co ma się zmienić na antenie TVP?

– Chodzi o inne metody przekazywania informacji. Nie taka toporna propaganda. Zmienić mają się paski w "Wiadomościach". Muszą być łagodniejsze. Dodatkowo reporterzy programu mają przygotowywać stand-up’y – powiedział anonimowo Wirtualnym Mediom pracownik Telewizji Polskiej.

Co się ostatnio zmieniło w TVP? Najpierw pracę stracił Jarosław Olechowski. Był on dyrektorem TAI. To on według Onetu mógł być autorem donosu na prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza.

"Donos, który trafił z Woronicza na Nowogrodzką to już nie kosz, a nawet nie śmieciarka, tylko całe wysypisko. Na jaw wychodzi cuchnąca prawda o partyjnych sługusach z czegoś, co kiedyś nazywano telewizją publiczną, a teraz po prostu TVPiS" – napisała kilka dni temu w felietonie Anna Dryjańska.

Dużo różnych zmian kadrowych miało miejsce ostatnio w TVP

Jego stanowisko przejął Michał Adamczyk. – Michał potrafił dobrze żyć z każdą władzą. Oczywiście nie był oddany poprzednim ekipom tak bardzo jak PiS-owi, bo wcześniej były jednak pewne granice, ale zawsze wiedział, jak się ustawić – powiedziała naTemat jedna z osób, która blisko współpracowała z Adamczykiem.

Następstwem zmian w TVP był też awans dla Samuela Pereiry. Kontrowersyjny reporter będzie odpowiadał za TVP Info.

Pereira był naczelnym portalu internetowego TVP Info do lipca 2017 roku. Wcześniej był wiceszefem redakcji publicystyki TAI, a razem z Dawidem Wildsteinem odpowiadał także za publicystykę w TVP Info.

Następnie awans dostał też Marcin Tulicki. Informację na ten temat przekazały również Wirtualne Media, podobnie jak w przypadku Periery. Jak podano na stronie portalu, "reporter polityczny Marcin Tulicki został mianowany zastępcą kierownika redakcji "Wiadomości" TVP".

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Marcin Tulicki to od lat jedna z głównych postaci "Wiadomości" TVP po przejęciu stacji przez PiS. To on podał nazwiska i miejsca pracy osób protestujących przed siedzibą TVP po zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, narażając je na szykany.