Zmiany w TVP. Jarosław Olechowski został odwołany ze stanowiska

Zarząd Telewizji Polskiej odwołał we wtorek Jarosława Olechowskiego z funkcji dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, TVP3 i TVP Warszawa. Informację tę podano w komunikacie na stronie Centrum Informacji TVP.

Jarosław Olechowski Fot. Pawel Wodzynski/East News

Zarząd TVP odwołał we wtorek Jarosława Olechowskiego z funkcji dyrektora TAI, TVP3 i TVP Warszawa

Nowym dyrektorem TAI został red. Michał Adamczyk. Tylko tyle napisano w komunikacie TVP

TVP nie podało powodu zwolnienia Olechowskiego, ale ta decyzja zapadła dzień po tekście Onetu o donosie byłego już prezesa TAI do władz PiS

Jarosław Olechowski z TVP traci pracę

Telewizja Polska przekazała też, że nowym dyrektorem TAI został redaktor Michał Adamczyk, do tej pory był prowadzącym "Wiadomości".

Jak ustalił Onet, w środę zapadnie decyzja, czy Olechowski w ogóle zostanie w państwowej stacji.

TVP nie podało powodu zwolnienia Olechowskiego, ale ta decyzja zapadła dzień po tekście Onetu o donosie byłego już prezesa TAI do władz PiS. To Jarosław Olechowski miał być jego autorem. Tak podał Onet. Jak podano w ujawnionym liście, konflikt wokół Mateusza Matyszkowicza miał rozpocząć prezes TVP przez przejęcie piątkowych kolegiów "Wiadomości" TVP. "Matyszkowicz publicznie przy całym zespole Wiadomości odpowiedział, że reporterka nie musi wykonywać wszystkich moich poleceń" – czytamy.

Jakie są ustalenia Onetu ws. donosu do władz PiS?

W donosie, krążącym po Prawie i Sprawiedliwości, Matyszkowiczowi zarzuca się także zwalnianie ludzi wiernych rządowi. "Do dziennikarzy poszedł sygnał (...), że każdego w każdej chwili można wyrzucić jak psa. Pół roku przed wyborami to nie głupota, to zbrodnia demotywująca ludzi" – czytamy.

Autor listu wytknął też prezesowi brak doświadczenia w zarządzaniu. "Działania prezesa (...) są skrajnie nieprofesjonalne i szkodliwe. Ich skutkiem będzie głęboki kryzys w TVP wywołany tuż przed wyborami" – napisał.

Według dziennikarzy Onetu Matyszkowicz chciał zmienić polityczną linię "Wiadomości" TVP tak, aby wprowadzić do wieczornego dziennika informacyjnego więcej lżejszych tematów. To miało wywołać protest Olechowskiego, który "ukształtował 'Wiadomości' jako agresywny program".

Po tej publikacji Olechowski wydał oświadczenie. "Polskojęzyczny portal Onet brutalnie zaatakował TVP. Autor tego paszkwila Andrzej Stankiewicz uważa mnie za swojego osobistego wroga, czego w ostatnim czasie dał dowody" – napisał.

"Ale głównym celem tego ataku jest zniszczenie TVP jako ważnego ośrodka informacji oraz debaty publicznej" – dodał.