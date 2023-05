W Szczecinie matura z polskiego odbyła się o innej godzinie. Winny był... gołąb

Agnieszka Miastowska

4 maja rozpoczęły się matury, a przedmiotem pierwszym w kolejności był oczywiście język polski. Uczniowie w całej Polsce egzamin dojrzałości powinni rozpocząć w czwartek o godz. 9:00. W Szczecinie jednak maturzyści zasiedli do pisania kilkanaście minut później. Do sali wtargnął bowiem gołąb, który mógł rozpraszać uczniów. Do pomocy w jego schwytaniu wezwano nawet strażaków.