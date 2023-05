Werner dodała zdjęcie z liceum, wspominając maturę. "Czas wielkich emocji"

Maturzyści, jak co roku przystąpili do egzaminu dojrzałości. Powodzenia licealistom życzyła Anita Werner, która opublikowała na Instagramie zdjęcie z czasów licealnych. Dziennikarka TVN jest na nich nie do poznania.

Anita Werner dodała zdjęcie z liceum. Wspomina maturalne czasy Fot. instagram.com / @anita_werner_official

Tegoroczni maturzyści właśnie przystępują do pierwszego ważnego egzaminu w ich życiu

4 maja obecni abiturienci zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego

Otuchy postanowiła im dodać Anita Werner. Dziennikarka życzyła im powodzenia, publikując fotografię z czasów licealnych. Gospodyni "Faktów" jest na zdjęciu nie do poznania

Zakwitły kasztany, co oznacza, że tegoroczni maturzyści, jak co roku przystąpili do egzaminu dojrzałości. Dla wielu to bardzo stresujący moment i najważniejszy dotąd egzamin. Wsparcia nastolatkom postanowiła udzielić Anita Werner, która na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie z momentu, kiedy sama przystępowała do matury.

Anita Werner opublikowała zdjęcie z liceum. Wspomina maturalne czasy

Anita Werner obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek telewizji TVN. Ukończyła liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi i właśnie 27 lat temu przystąpiła do egzaminu maturalnego. Po maturze rozpoczęła studia na Uniwersytecie Łódzkim, na którym studiowała kulturoznawstwo z ukierunkowaniem na filmoznawstwo.

Jak sama przyznała, stres związany z maturą jest jej bardzo dobrze znany. Pomimo tego, że osiągnęła ogromny sukces, to do dziś pamięta, jak wielkie emocje towarzyszyły jej oraz jej rodzinie podczas tego wydarzenia. Dlatego w tym roku, tak jak w ubiegłym postanowiła życzyć maturzystom powodzenia.

"Czas matur 1996. Czas, który pamięta się później do końca życia. Powodzenia Maturzyści! I powodzenia Rodzice Maturzystów! Bo pamiętam, że dla całej rodziny to czas wielkich emocji" – napisała w swoim wpisie dziennikarka. Fani pod postem nie mogli wyjść z podziwu. W sekcji komentarzy nie kryli zaskoczenia, komplementując Werner.

"Zawsze najpiękniejsza"; "No czad normalnie"; "Boska jak zawsze! I zadowolona, więc chyba dobrze poszło"; "Czy wtedy pół szkoły się w Tobie kochało, czy cała?"; "O Matko, to były emocje na maturze. Pięknie Pani wyglądała"; "I to niesamowite uczucie jak się zda! Taaak, to czas najwyższych obrotów i dużych emocji. Powodzenia maturzyści" – czytamy pod postem.

Matury 2023 - rozkład

W 2023 roku matury odbywają się w dniach 4-23 maja. Zaczynają się z języka polskiego na poziomie podstawowym. W piątek 5 maja abiturienci zmierzą się z językami obcymi, zaś w poniedziałek 8 maja z matematyką, która dla wielu jest prawdziwą zmorą. Od 8 maja rozpoczną się także egzaminy na poziomie rozszerzonym.