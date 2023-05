Teraz to Montana oskarża Felicjańską o przemoc. "Mam na ciele 30 pogryzień"

Trwa sądowa batalia między byłymi partnerami: Iloną Felicjańską a Paulem Montaną. Celebrytka oskarżyła mężczyznę o pobicie. 4 maja odbyła się kolejna rozprawa, na której to biznesmen złożył zeznania. Twierdził, że żona miała go bić i gryźć.

Ilona Felicjańska i Paul Montana obrzucają się oskarżeniami w sądzie. fot Piotr Fotek/REPORTER

Choć Felicjańska i Montana pobrali się w 2019 roku, to ich związek był bardzo burzliwy. W tle rozgrywała się walka z nałogiem alkoholowym, pobicia, interwencje policji czy nagie zdjęcia

Z medialnych doniesień wynika, że byli partnerzy obrzucają się wzajemnie oskarżeniami o przemoc

Montana złożył w sądzie zeznania. - Mam na ciele 30 pogryzień - relacjonował

Relacja Ilony Felicjańskiej i Paula Montany to pasmo skandali. Celebrycka para już nie raz się rozstawała i wracała do siebie. Jakiś czas temu jednak ostatecznie ze sobą skończyli. Zaczęła się wówczas między nimi sądowa batalia.

W ostatnim czasie w mediach aż huczy o tym, że gwiazda "oskarża swojego ekspartnera" o domniemane pobicie, do którego miało dojść 19 lutego 2021 roku. Sam Montana zapowiedział, że zamierza bronić się przed wymiarem sprawiedliwości.

Zeznania Paula Montany. Mówił o 30 ranach po pogryzieniach

Z najnowszych doniesień Plotka wynika, że 4 maja Montana pojawił się na sali rozpraw, gdzie złożył swoje zeznania.

Mężczyzna przedstawiał wnioski dowodowe na to, że jego była partnerka miała go bić. Jego adwokat twierdzi, że "wielu świadków może poświadczyć agresywne zachowania modelki". - Mam ponad 30 pogryzień na ciele, na plecach, na rękach, na boku (...) Jak w końcu mnie ugryzła w szyję, to, tak jak mi policjant radził tydzień przed, że jedyna rzecz, co mogę zrobić, to odepchnąć ją, co zrobiłem - mówił.

Według Montany jedno z ugryzień było tak silne, że ma "kawałek wygryzionego mięśnia", co zostało stwierdzone na obdukcji. - Nie była ( Felicjańska - przyp. red.) zaproszona na pogrzeb mojego wujka, bo rodzina sobie nie życzyła. Wchodząc do domu, dostałem w zęby tak, że mi wybiła ząb z przodu - kontynuował opowieść Paul.

Plotek podaje także, że w sprawie o przemoc "prokurator wnosi wobec Montany o karę dwóch lat pozbawienia wolności w wymiarze odpracowania po 40 godzin prac społecznych, a prawnik modelki domaga się natomiast kary dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, a także 20 tys. zł odszkodowania dla Felicjańskiej".

Historia Felicjańskiej i Montany

Przypomnijmy, że małżeństwo Felicjańskiej z amerykańskim przedsiębiorcą było pełne afer. Paul Montana dwukrotnie wstawił upokarzające zdjęcie swojej partnerki: raz w roznegliżowanej pozie, innym razem uprawiającą seks oralny. Ujęcie pojawiło się w relacji na InstaStories i zniknęło po około 10 minutach, zobaczyły je jednak setki osób.

Już przed ślubem bywało pomiędzy nimi różnie. W grudniu 2018 roku Felicjańska informowała na Facebooku, że jest pobita i uwięziona. Później pisała, że w domu była awantura, ale miłość wszystko ratuje. Ostatecznie zakochani wzięli ślub w kwietniu 2019 r. W kolejne zamieszanie wokół tej dwójki wkroczyły już służby. Para została zatrzymana przez policję na Florydzie pod zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej. Do zatrzymania doszło w następstwie awantury pomiędzy małżonkami. Do sieci trafiło nagranie z tego zdarzenia. Modelka nie była w stanie porozumieć się z policjantami bez interwencji tłumacza. Na filmie widać, jak skuto ją kajdankami i przewieziono na komisariat. Według policji miała "kopać szyby w samochodzie". Sama zainteresowana jednak wszystkiego się wyparła.

Ponad dekadę temu Felicjańska zdobyła się też na wyznanie, że ma problem z chorobą alkoholową. Z kolei w kwietniu 2020 poinformowała, że udała się na odwyk do szpitala psychiatrycznego.