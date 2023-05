Podsiadło zrobił niespodziankę swoim fanom. Oto, jak świętuje 10-lecie pierwszej płyty

Dawid Podsiadło słynie z tego, że lubi robić muzyczne niespodzianki swoim fanom. Artysta znów to zrobił przy okazji świętowania 10-lecia swojego debiutanckiego krążka "Comfort and Happiness".

Debiutancka płyta Dawida Podsiadły "Comfort and Happiness" ukazała się 28 maja 2013 roku. Do okrągłej rocznicy zostały jeszcze trzy tygodnie, jednak artysta zaczął już świętować. Już wczoraj (w czwartek 4 maja) na jego profilu na Instagramie Podsiadło ogłosił, że w serwisach streamingowych pojawiła się niespodzianka dla jego fanów.

Owym prezentem rocznicowym są różne wersje piosenki "Trójkąty i kwadraty", która była pierwszym singlem ze wspomnianej płyty. Od wczoraj można więc odsłuchać kawałka w wersji studyjnej, akustycznej, anglojęzycznej, oraz na żywo z tras "POSTprodukcja" i "Przed i Po", a także koncertu na Stadionie Gdańskim.

Podsiadło już jednak zapowiedział, że to nie koniec świętowania. Wokalista przekazał, że w piątek 5 maja o godz. 12 na YouTube'ie udostępni koncertowe wideo dedykowane wspomnianej wyżej piosence. O tej samej porze fani Dawida będą mieli również możliwość zamówienia limitowanej winylowej płyty z siedmioma kawałkami, które powstawały w tym samym czasie, co "Comfort and Happiness", jednak ostatecznie się na niej nie znalazły.

Podsiadło podsumował Kukiza

Przypomnijmy, że w ostatnim tygodniu Podsiadło zasłynął również tym, jak podsumował Pawła Kukiza. Polityk podzielił się na swoim profilu na Facebooku swoją domniemaną, dość wulgarną rozmową ze znajomym, w której zaprzecza, jakoby przyjął dla siebie pieniądze publiczne.

"Niepotrzebnie tę kasę przytuliłeś" – mówi mi wczoraj znajomy. 'Ale ja żadnej kasy dla siebie nie wziąłem' – odpowiadam. 'E tam, przytuliłeś. W TVN24 mówili' – stwierdził. 'A jakby w TVN24 powiedzieli, że ty pierd@&nięty jesteś, to też byś uwierzył?'– zapytałem. Nie odpowiedział" – napisał Kukiz w mediach społecznościowych.

Posta na swojej relacji na Instagramie udostępnił satyryczny profil Make Life Harder. Instastory skomentował Podsiadło.

"Megafajna rozmowa, bardzo wiarygodna. Fajnie, że politycy dzielą się takimi historiami z życia. Można wtedy zobaczyć sobie z bliska, jak naprawdę wygląda życie polityka. Podoba mi się też, jaka jest ogólnie atmosfera między autorem posta i jego znajomym. Muszą dużo o sobie wiedzieć i często rozmawiać, jeśli o swoich kolejnych dokonaniach dowiadują się na przykład z telewizji. A już na maksa wzrusza mnie troska, z jaką na lekki kuksaniec odpowiada autor. Nie ma wątpliwości, że łączy ich prawdziwa, piękna znajomość" – skwitował artysta.