Jak wyglądałaby dziś księżna Diana? Sztuczna inteligencja wygenerowała jej zdjęcie

To pytanie zadaje sobie wielu Brytyjczyków, szczególnie w dniu koronacji Karola III. Jak wyglądałaby dziś księżna Diana, gdyby żyła? Z odpowiedzią przychodzi... sztuczna inteligencja. Fotograf z pomocą AI przygotował wizualizację tego, jak mama księcia Williama i Harry'ego prezentowałaby się po 60-tce.

Jak wyglądałaby dziś księżna Diana? AI wygenerowało wizualizację [ZDJĘCIE] Fot. PA/Press Association/East News

W sobotę 6 maja Karol, najstarszy syn królowej Elżbiety II, król Karol III i królowa Kamila zostali koronowani na króla i królową Wielkiej Brytanii przez arcybiskupa Canterbury Justina Welby'ego

W ceremonii w Opactwie Westminsterskim brało udział ponad 2200 gości z całego świata

Przy okazji historycznych uroczystości internauci nie zapominają o postaci księżnej Diany, która zginęła w wypadku 26 lat temu

Dziś była małżonka brytyjskiego monarchy miałaby 62 lata. Jak mogłaby wyglądać? Sztuczna inteligencja wskazała, jak zmieniłby ją upływający czas

Jak wyglądałaby dziś księżna Diana? AI wygenerowało wizualizację [ZDJĘCIE]

Na koronacji Karola III i jego żony Kamili pojawili się członkowie rodziny królewskiej, monarchowie z innych krajów, brytyjscy politycy, celebryci, pracownicy organizacji charytatywnych i przedstawiciele ponad 60 państw.

Obecni byli oczywiście następca tronu, książę William i księżna Kate wraz z dziećmi: Georgem, Charlotte i Louisem. Nie zabrakło też młodszego syna króla, księcia Harry'ego, który w Opactwie Wesminsterskim pojawił się sam - bez żony, Meghan Markle i dzieci: 4-letniego Archie'go i 2-letniej Lilibet.

Media podczas relacji podkreślały, że gdyby mama książąt żyła, z pewnością nie pozwoliłaby na to, żeby między nimi panowały tak oziębłe stosunki. Uroczystości, które 6 maja z uwagą śledził cały świat, przywołują wspomnienia o "Królowej Serc".

Wielu obserwatorów brytyjskiej rodziny królewskiej, jak dziś wyglądałaby Diana. Na to pytanie postarał się odpowiedzieć turecki fotograf, Alper Yesiltas, który korzystając z pomocy sztucznej inteligencji, wykonał wizualizację. AI tak wyobraża sobie 62-letnią Lady Di.

W poście ze zdjęciem znalazły się również wizerunki innych, nieżyjących już gwiazd: Freddie’go Mercury’ego, Johna Lennona, Heath Ledgera, Jimiego Hendrixa, Kurta Cobaina z Nirvany, Michaela Jacksona, Elvisa Presleya, Janis Joplin i Tupaca Shakura.

26 lat od śmierci Diany

Rok po rozwodzie z księciem Karolem, Diana wraz z synami wybrała się na wakacje do Saint-Tropez na południu Francji, na specjalne zaproszenie egipskiego biznesmena Mohameda Al-Fayed. To z jego synem spotykała się księżna Diana.

Media przez długi czas spekulowały o romansie brytyjskiej księżnej z producentem filmowym Dodim al Fayedem. Krótko przed tragicznym wypadkiem w prasie pojawiły się zdjęcia rozwiedzionej księżnej w objęciach Dodiego na jachcie. 31 sierpnia 1997 roku, kilkanaście minut po północy, czarny mercedes, w którym jechała księżna Diana, Dodi Al-Fayed, jego ochroniarz i kierowca, uderzył w jeden z filarów tunelu Alma w Paryżu. Samochód próbował uciec przed pościgiem paparazzich, którzy chcieli zrobić zdjęcie Dianie i Dodiemu. Siedzący po lewej stronie pojazdu, kierowca Henri Paul i Dodi Al-Fayed zginęli na miejscu.

Z zeznań świadków wiemy, że tuż po wypadku księżna była przytomna. Szybko otoczyli ją paparazzi, niektórzy robili też zdjęcia. Księżna powtarzała tylko dwa krótkie zdania: "O mój Boże" i "Zostawcie mnie w spokoju".

"Wyglądała jak anioł i miała tylko małe rozcięcie na czole" – napisał w książce "Mr Paparazzi" Daryn Lyons. Lekarz, który jako pierwszy dotarł na miejsce wypadku, powiedział policji, że Diana miała problemy z oddychaniem, płakała z bólu i powtarzała, że bardzo cierpi, potem straciła przytomność.

Księżna została przewieziona do szpitala, gdzie ratowano jej życie. Jednak obrażenia wewnętrzne okazały się zbyt rozległe. Diana zmarła o godzinie 4:00. Miała 36 lat.

Śmierć Lady Di wstrząsnęła światem. Brytyjska księżna była ulubienicą tłumów. Okolice Pałacu Kensington i Buckingham tonęły w kwiatach. Wśród nich były też laurki, baloniki, wiersze, świeczki, maskotki oraz listy kierowane do niektórych członków rodziny królewskiej. Kwiaty składano także pod restauracjami, w których jadała kolacje, czy przed siłownią, w której ćwiczyła. Jej pogrzeb i publiczne nabożeństwo przyciągnęły miliony ludzi. Szacuje się również, że pogrzeb w telewizji oglądało 2,5 miliardów osób na świecie. Ceremonia odbyła się 6 września w Opactwie Westminsterskim. Mowę pogrzebową nad trumną wygłosił brat i siostry zmarłej. Specjalny utwór wykonał przyjaciel Diany, Elton John. W trakcie uroczystości pogrzebowych wykonano również ulubiony hymn księżnej "I vow to thee my country". Po zakończeniu nabożeństwa, trumna z ciałem została przewieziona do miejsca pochówku. Za trumną szli: książę Karol, książę Wilhelm i Harry, brat Charles Spencer oraz książę Filip. Młodszy syn, Harry w kwiatach na trumnie ułożył kartkę podpisaną "Mommy".