Górniak przeciwna maturom. "Przez ten egzamin ludzie odbierają sobie życie"

Pierwsza połowa maja zawsze zdominowana jest tematem matur. Edyta Górniak na InstaStory podzieliła się swoją refleksją na temat egzaminu dojrzałości. – Przeszłam przez całe życie bez tego jednego egzaminu, wokół którego jest mnóstwo legend i przez który ludzie odbierają sobie życie – stwierdziła wokalistka, wskazując, co jej zdaniem naprawdę liczy się w życiu dorosłego człowieka.

Edyta Górniak dała radę maturzystom. Nie popiera idei egzaminu dojrzałości Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Edyta Górniak jest jedną z tych celebrytek, które osiągnęły sukces bez zaliczenia matury

Jakiś czas temu nagrała się na InstaStory i zwróciła do abiturientów

Jest wręcz przekonana, że w dzisiejszym świecie nikt nie potrzebuje tego "kawałka papieru"

Stwierdziła, że bardziej liczą się "wybory, przyjaźnie i dobre uczynki"

Artystka nigdy nie wstydziła się tego, że matury nie napisała. Przypomnijmy, że Edyta Górniak uczęszczała najpierw do Technikum Ogrodniczego w Prószkowie, a potem do Technikum Ogrodniczo-Pszczelarskiego w Kluczborku. Swoją edukację w owej szkole zakończyła w trzeciej klasie, skupiając się na występach w musicalu "Metro". To był moment, w którym kariera Górniak w show-biznesie zaczęła nabierać wiatru w żagle.

Artystka nagrała się na InstaStory, gdzie powiedziała parę zdań na temat matur. Gwiazda uważa, że zdany egzamin nie musi wiele zmienić w życiu. – Chciałabym przypomnieć, że matura nie jest wyznacznikiem człowieczeństwa ani przygotowania do życia – oznajmiła. – Naszym największym kapitałem są ludzie i to, ile jesteśmy w stanie zostawić na świecie po sobie. Swoim życiem, swoimi wyborami, przyjaźniami, dobrymi uczynkami. To jest najważniejsze i nadrzędne – prawiła.

Górniak lubi posługiwać się swoim przykładem. Osiągnęła sukces bez tego. – Ja osobiście do matury nie podchodziłam, bo pracowałam w tym czasie w Nowym Jorku na Broadwayu i mogłam dzięki temu utrzymać rodziców i spełniać ich marzenia i oczekiwania, a także swoje ambicje – powiedziała.

Dała też radę maturzystom. Zaapelowała do nich, aby nie pozwolili, żeby przygniotła ich presja. – I, jak widzicie, przeszłam przez całe życie bez tego jednego egzaminu, wokół którego jest mnóstwo legend i przez który ludzie odbierają sobie życie. Nie dajcie się zdominować presji, stresom i starym stereotypom – podkreśliła.

Syn Górniak także zrezygnował z pisania matury. Mama wspierała go w tej decyzji. Allan Krupa nie wybiera się także na studia. Skupił się na budowaniu swojej pozycji w branży muzycznej. Przypomnijmy, że tworzy rap pod pseudonimem Enso.

"Po co mam iść na studia, skoro nie jest mi to w żaden sposób potrzebne do tego, z czym wiążę przyszłość. Jak widać, teraz robię te wszystkie rzeczy, więc lepiej wykorzystuję czas" – mówił jakiś czas temu w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Matury 2023 - rozkład

W 2023 roku matury odbywają się w dniach 4-23 maja. Tradycyjnie rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

5 maja:

Język angielski, poz. podstawowy, godz. 9:00,

Język rosyjski, poz. podstawowy, godz. 14:00,

Język włoski, poz. podstawowy, godz. 14:00,

Język niemiecki, poz. podstawowy, godz. 14:00,

Język francuski, poz. podstawowy, godz. 14:00,

Język hiszpański, poz. podstawowy, godz. 14:00.

8 maja:

Matematyka, poz. podstawowy, godz. 9:00,

Język hiszpański, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00.

9 maja:

Język angielski, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 9:00,

Filozofia, poz. rozszerzony, godz. 14:00.

10 maja:

Wiedza o społeczeństwie, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Język niemiecki, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00.

11 maja:

Biologia, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Język rosyjski, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00,

Matematyka, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Język francuski, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00.

15 maja:

Chemia, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Historia sztuki, poz. rozszerzony, godz. 14:00.

16 maja:

Geografia, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Języki mniejszości narodowych, poz. podstawowy, godz. 14:00.

17 maja:

Język polski, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Języki mniejszości narodowych, poz. rozszerzony, godz. 14:00.

18 maja:

Historia, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Język włoski, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00.

19 maja:

Fizyka, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Historia sztuki, poz. rozszerzony, godz. 14:00.

22 maja: