Syn Górniak wyjawił, czy planuje ślub. Wokalistka zareagowała stanowczo

Allan Krupa lada moment będzie świętował swoje 19. urodziny. Syn słynnej wokalistki zdaje się twardo stąpać po ziemi. Rozwija się muzycznie, a ponadto pielęgnuje związek ze swoją dziewczyną Angeliką. Ostatnio został podpytany w wywiadzie o oświadczyny i podejście do brania ślubu. Jego mama dowiedziała się o jego planach z sieci. Oto jak skomentowała słowa pociechy.

Dlaczego Edyta Górniak odradza synowi branie ślubu? "To tylko ładnie brzmi" Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Allan Krupa, który od najmłodszych lat wychowywał się wśród muzyki, coraz bardziej "rozgaszcza się" w rodzimym show-biznesie. Obserwując mamę, Edytę Górniak, która jest jego mentorką, czerpał inspirację i zapoznawał się z realiami branży muzycznej.

W zeszłym roku chłopak, który zaraz kończy 19 lat, postanowił spróbować sił jako raper. Działa pod pseudonimem Enso. Wydał wówczas utwór "Lambada", "Dżentelmen", a na początku tego roku kontrowersyjny numer "Wow", gdzie rapuje o "s**ach", "kajdankach w łóżku" i wychowaniu przez jego mamę. Syn Górniak dopiero się rozkręca. Obecnie współpracuje z Nerwusem, z którym szykuje wspólny album. Wiadomo, że panowie przewidują premierę i koncerty na drugą połowę bieżącego roku. W rozwijaniu skrzydeł w branży Allana wspiera nie tylko mama, ale także jego dziewczyna. Para mieszka razem od jakiegoś czasu. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post młody artysta opowiedział nieco więcej o partnerce i swoich zamiarach wobec niej. Być może to "ta jedyna".

"Nie chcę straszyć mojej ukochanej, żeby pomyślała, że ja się jej za miesiąc oświadczę. Chociaż kto wie. Nigdy nie wiadomo! Super się nam żyje. Nigdy nie byłem w tak długiej relacji, która nie doprowadziłaby mnie do szału" – przyznał Allan z uśmiechem.

"Praktycznie się nie kłócimy. Bardzo fajnie się nam mieszka. Nie mam zarzutów. Myślę, że to potrwa jeszcze bardzo długo" – podkreślił, odnosząc się do ewentualnego zalegalizowania swojego związku z Angeliką.

"Jak będę miał wystarczająco pieniędzy, żeby zrobić ten ślub na dachu Burdż Chalifa, to myślę, że tak. Nawet jak bym wygrał dzisiaj w Lotto, to bardzo chętnie" – stwierdził. Został dopytany, skąd pomysł na ślub w Dubaju, oznajmił, że "każdy chłop chce zrobić coś spektakularnego". Co na to mama, Edyta Górniak? Na łamach "Super Expressu" skomentowała wypowiedź syna, o której dowiedziała się z mediów. Piosenkarka nie postrzega jednak małżeństwa w kategorii konieczności. Wyjaśniła, dlaczego odradza synowi ślub.

– Jeśli Allan będzie szczęśliwy, to ja także będę szczęśliwa. Ale ślub bym mu odradzała, bo to tylko ładnie brzmi, gorzej się nosi – oceniła gwiazda, dodając wymownie: "Poza tym śluby są drogie, a rozwody jeszcze droższe".

Jedno jest pewne - jeśli Allan i jego partnerka postanowią, że chcą wziąć ślub - Edyta Górniak będzie z pewnością pierwszym gościem, który otrzyma zaproszenie. Tego samego nie można powiedzieć o ojcu Enso.

Ostatnio Dariusz Krupa udzielił wywiadu dla "Faktu". Przyznał, że chce odnowić kontakt z Allanem, który jest jedno pierworodnym dzieckiem. Chłopak jednak nie odwzajemnia takiej chęci.

"Myślę, że gdybym chciał, kontakt z nim w tym momencie nie byłby już problemem. Natomiast nie ma do tego powodów. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, bo się go masakrycznie wstydzę i postawiłem mu warunki naszego ewentualnego kontaktu, których po dziś dzień nie spełnił w najmniejszym stopniu" – wyjaśnił 19-latek w rozmowie z "SE".