Jak Doda wyglądała jako nastolatka? Wyjawiła, jak rodzice reagowali na jej styl

Przy okazji tegorocznych matur Doda stwierdziła, że zabierze fanów w sentymentalną podróż. Pokazała, jak wyglądała na zdjęciach sprzed dwóch dekad.

Doda jako nastolatka. Jak rodzice reagowali wówczas na jej styl? [ZDJĘCIA] Fot. Artur Zawadzki/REPORTER; Insatgram.com / @dodaqueen

Jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek przez lata kariery przeszła naprawdę wiele metamorfoz

Styl Dody zmieniał się z biegiem lat, odkąd pierwszy raz pojawiła się w telewizji w programie Bar

Okazuje się jednak, że jako nastolatka była również niezwykle stylowa

Wyciągnęła zdjęcia z albumu i pokazała je fanom. Jak rodzice młodziutkiej gwiazdy reagowali na jej stylizacje?

Doda jako nastolatka. Jak rodzice reagowali wówczas na jej styl? [ZDJĘCIA]

4 maja rozpoczęły się matury. Roxie Węgiel, która jest tegoroczną abiturientką, wrzuciła swoje zdjęcie w stylizacji, którą wybrała na egzamin dojrzałości. Wybrała sweterek z dekoltem w serek, białą koszulę, której elementy wystawały właśnie spod swetra i krótką spódniczkę. Młodzieżowy look uzupełniła czarno-białymi skarpetkami i butami na koturnie.

Maturalny strój Roxie nie spodobał się jednak mentorce z "Projektu Lady", Irenie Kamińskiej-Radomskiej. "Spódniczka, o ile to była spódniczka, bo równie dobrze mogły to być krótkie szorty, powinna sięgać za kolana, ewentualnie minimalnie przed, tzn. 6 cm powyżej środka kolana. To jest absolutnie najkrótsza ze stosownych długości" – oceniła.

O opinii znawczyni etykiety i dress code'u usłyszała Doda, która stanęła w obronie młodszej koleżanki z branży. "Ja poszłam w kozakach czarnych za kolano, obcisłych. Do tego mini jeszcze krótsze niż Roksana. Bardzo polecam kozaki za kolano, bo można super fajne ściągi schować i dużo. Zdałam na czwórki i piątki" – stwierdziła wokalistka, wrzucając swoje zdjęcie z matur.

Kamińskiej-Radomskiej nie spodobało się to, co powiedziała Rabczewska. Odpowiedziała jej za pośrednictwem Plotka.

– Jeżeli sama faktycznie korzystała ze ściąg, to jej matura jest nieważna. Nikt jej po latach tego nie udowodni, ale nie ma się czym chwalić. Sugestią dotyczącą sposobów ukrycia ściąg, namawia maturzystów do łamania prawa. Nieuczciwość podczas matury próbuje legitymizować swoim przykładem (...). Kim jest pani Rabczewska, żeby mogła doradzać w sprawie zdawania egzaminów maturalnych? – podsumował gorzko ekspertka.

Tego już Doda nie skomentowała, natomiast postanowiła podzielić się z fanami paroma fotografiami z czasów, kiedy była nastolatką.

Wokalistka stawiała na dość mocny makijaż. Chodziła też w kusych spódniczka. Pochwaliła się archiwalną fotografią z pierwszych samodzielnych wakacji czy pierwszej profesjonalnej sesji zespołu Virgin, w którym rozwijała skrzydła jako początkująca piosenkarka.

Gwiazda przyznała, że czasem sama musi sprawdzić na odwrocie zdjęć, z którego roku pochodzi, bo nie jest pewna, patrząc na "młodszą" siebie."Naprawdę ciężko po tych zdjęciach określić mój wiek i czasami sama się gubię. Muszę sprawdzać na odwrocie fotografii" – powiedziała w relacji na InstaStory.

Podzieliła się również pewną refleksją. "Zaledwie jedną trzecią życia byłam anonimowa i zupełnie nieznana, a całą pozostałą część przeszłam pod ostrzałem mediów" – oznajmiła 39-letnia Rabczewska.

Artystka zaznaczyła, że zawsze mogła liczyć na mamę i tatę, którzy dawali jej dużo swobody. Rodzice nauczyli ją, że człowieka nie ocenia się po tym, co "ma na głowie, tylko w głowie".

"Moi rodzice uważali, że wysokie obcasy, na których chodziłam od 13-14 roku życia, krótka mini, kolorowe ciuchy czy kolczatka na szyi w żaden sposób nie definiowały mnie jako człowieka. Nigdy nie mieli żadnych problemów, byłam super uczennicą (...). Pozwalali mi być sobą, wyrażać się poprzez strój i zawsze wspierali mnie w tym, żebym nie dała się zamknąć w takie stereotypowe myślenie" – przyznała.