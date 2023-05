Żaryn o incydencie z rosyjskim myśliwcem. "Kolejne przejawy wrogości są kwestią czasu"

Katarzyna Florencka

S tanisław Żaryn odniósł się w niedzielę do incydentu, w którym samolot należący do polskiej Straży Granicznej został "przejęty" nad Morzem Czarnym przez rosyjski myśliwiec. "Kolejny raz działania Moskwy pokazują, że to Rosja jest krajem agresywnym i wrogo nastawionym do Polski" – stwierdził.