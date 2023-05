Mocne słowa Smaszcz na temat Camilli. Jednak to król Karol III oberwał najmocniej

W ostatnim czasie oczy całego świata skierowane były na Wielką Brytanię za sprawą koronacji Karola III. Paulina Smaszcz w najnowszym wywiadzie ostro oceniła żonę monarchy. Jednak to nowy władca Zjednoczonego Królestwa oberwał najmocniej. Poszło o ich skomplikowaną przeszłość.

Paulina Smaszcz ostro o Camilli. Dobitnie oceniła postępowanie Karola III Fot. instagram.com / @paulina.smaszcz; Cover Images/East News

Koronacja Karola III i jego żony Kamili za nami. 6 maja oczy całego świata skierowane były na rodzinę królewską

Paulina Smaszcz w najnowszym wywiadzie została zapytana, co sądzi na temat nowego monarchy oraz jego żony

"Kobieta petarda" ostro podsumowała królową Kamilę oraz zachowanie władcy wobec kobiet. Poszło o ich skomplikowaną przeszłość

Książę Karol oficjalnie wstąpił na brytyjski tron po tym, jak we wrześniu ubiegłego roku zmarła jego matka, królowa Elżbieta II. Sobotnia koronacja była przede wszystkim ceremonią religijną, która sformalizowała status Karola III jako króla.

W opactwie Westminster złożył przysięgę koronacyjną, w której potwierdził, że podczas swojego panowania będzie stał na straży prawa i Kościoła Anglii, a w deklaracji przystąpienia przyrzekł, że będzie "wiernym protestantem". Koronowana została także jego żona, Kamila.

Paulina Smaszcz ostro o Kamili. Dobitnie oceniła postępowanie Karola III

Paulina Smaszcz w najnowszej rozmowie z Plotkiem zdradziła, co myśli o nowej królowej Wielkiej Brytanii. W mocnych słowach stwierdziła, że jest ona "przezroczystą" damą brytyjskiego dworu, która na dodatek przyczyniła się do rozpadu małżeństwa Karola z Dianą Spencer. Mentorka kobiet zwróciła jednak uwagę na jeden szczegół. Podkreśliła, że mimo wszystko to monarcha "wykorzystał obie kobiety do swoich celów".

Nic o niej nie wiemy. Jaka jest? Co sądzi? Jakie ma poglądy? Obecnie jest przezroczysta. Wiemy tylko, że obrzydliwie weszła i była w związku z Karolem, który powinien dbać i szanować swoją żonę Dianę i swoich synów. Historia pokazała nam tylko jak podle i dwulicowo, Karol wykorzystał kobiety do swoich celów. To jego powinniśmy napiętnowywać, ale jak zawsze steorotypowo osądzamy kobiety. Paulina Smaszcz

Związek Karola III i Kamili Parker-Bowles

Przeszłość króla Karola III i jego małżonki nie była usłana różami. Od zawsze był on szaleńczo zakochany w Kamili, jednak monarchia nie wyrażała zgody na ich małżeństwo. Z tego powodu wziął on ślub z księżną Dianą, a Kamila wyszła za Andrew Parkera-Bowlesa. Para książęca doczekała się dwójki synów – Harry'ego i Williama, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu.

Nie trzeba było długo czekać, by na światło dzienne wyszły informacje o tym, że następca tronu zdradza swoją żonę. Ostatecznie rozstali się, a po śmierci Lady D. na dobre związał się z Kamilą Parker-Bowles. Dziś są szczęśliwym małżeństwem, a także parą królewską. Niestety wielu nie cieszyło się z faktu, że małżonka monarchy ostatecznie otrzymała tytuł "królowej Camilli", pomimo wcześniejszych zapewnień Pałacu.