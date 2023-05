Żebrowski wygadał się u Olejnik. W końcu zdradził imię najmłodszej córki

Aleksandra i Michał Żebrowscy są rodzicami czwórki dzieci. Przez dłuższy czas ukrywali imię najmłodszej córki. Teraz aktor w rozmowie z Moniką Olejnik postanowił wyznać, jak ma na imię najmłodsza pociecha pary.

Żebrowski zagościł w programie Moniki Olejnik. Zdradził imię swojej córki Fot. instagram.com / @zebrowski.michal

Michał i Aleksandra Żebrowscy od 14 lat pozostają w związku małżeńskim. Przez ten czas doczekali się czworga potomstwa

30 lipca 2022 roku przyszła na świat ich najmłodsza córka, której imię przez dłuższy czas pozostawało tajemnicą

Teraz wyszło na jaw, jakie imię wybrało małżeństwo dla swojej pociechy

Michał i Aleksandra Żebrowscy należą do grona gwiazd, które chętnie dzielą się życiem prywatnym w swoich mediach społecznościowych. Na ich oficjalnych kontach na Instagramie fani pary mogą podziwiać kadry z ich życia codziennego, okraszone dawką charakterystycznego dla nich poczucia humoru.

Pomimo sporej otwartości i pozostawania w stałym kontakcie z internautami, Żebrowskim przez ponad dziewięć miesięcy udało się zachować w tajemnicy imię swojej najmłodszej pociechy, która przyszła na świat w lipcu ubiegłego roku.

Aktor w rozmowie z Moniką Olejnik postanowił zdradzić, jakie imię wraz z małżonką wybrali dla córki. Niedawno Michał Żebrowski gościł w programie dziennikarki "Monika Olejnik. Otwarcie". Podczas rozmowy gospodyni zażartowała, że w sumie artysta posiada piątkę, a nie czwórkę dzieci, wliczając do tego grona Teatr 6. piętro, gdzie od 2010 roku pełni funkcję dyrektora.

Żebrowski w odpowiedzi na "zaczepkę" prowadzącej zaczął wymieniać imiona pociech. – Wymienię po kolei: Franek, Henio, Feliks, Łucja. Niech padnie to imię wreszcie – zdradził w trakcie wywiadu.

Przypomnijmy, że Aleksandra i Michał Żebrowscy stanęli na ślubnym kobiercu w 2009 roku, a rok później urodził się ich najstarszy syn Franciszek. W 2013 roku przyszedł na świat Henryk, zaś w 2020 roku Feliks.

Jak para poinformowała o przyjściu na świat Łucji?

O nadchodzących narodzinach kolejnej pociechy poinformowała Aleksandra Żebrowska na swoim instagramowym koncie. Jak zwykle nie zabrakło humorystycznego akcentu. Wówczas influencerka opublikowała zdjęcie z testem, na którym widniały dwie kreski, co oznaczało pozytywny wynik. Podkreśliła jednak, że nie było to badanie na obecność koronawirusa.

"Dwie kreski mimo szczepienia. To nie covid, to Michał" – podpisała żartobliwie zdjęcie. W kwietniu tego roku żona aktora opublikowała zdjęcie w zaawansowanej ciąży, na co fani zareagowali ogromnym entuzjazmem. Jednak ponownie okazało się tylko niewinnym żartem, a zdjęcie było jedynie wspomnieniem.