Ta scena z "Małej syrenki", o dziwo, podoba się widzom. Pokazano pocałunek Arielki

Aktorska wersja "Małej syrenki" nawet nie trafiła do kin, a już zdążyła wywołać niemałą burzę wokół siebie. Jak film poradzi sobie z przeniesieniem na duży ekran kultowych scen z animacji? Disney pochwalił się sceną pocałunku Arielki z księciem Erykiem.

Pokazano scenę pocałunku Arielki i księcia Eryka z "Małej syrenki". Fot. kadr z filmu "Mała syrenka"

Disney podzielił się z widzami kultową sceną z aktorskiego remake'u "Małej syrenki". Widzimy w niej pocałunek Arielki (Halle Bailey) i księcia Eryka (Jonah Hauer-King).

Dotąd produkcja w reżyserii Roba Marshalla wywoływała raczej negatywne emocje wśród odbiorców, natomiast scena z pocałunkiem spodobała się internautom.

Wcześniej fanom oryginalnej animacji nie przypadł do gustu fakt, że główna bohaterka jest czarnoskóra. Dodatkowo efekty specjalne zostały ostro skrytykowane przez publiczność.

"Mała syrenka" - scena pocałunku Arielki i księcia Eryka (WIDEO)

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w roli syrenki Arielki w aktorskim remake'u "Małej syrenki" zobaczymy Halle Bailey, piosenkarkę znaną z duetu Chloe x Halle, którego twórczość spotkała się z uznaniem samej królowej muzyki R&B - Beyoncé. 23-latka podczas przesłuchań do filmu zachwyciła reżysera Roba Marshalla ("Mary Poppins powraca" i "Tajemnice lasu") swoim pięknym śpiewem, a przecież to właśnie z niego słynęła tytułowa księżniczka Disneya.

– Ten głos jest tak charakterystyczny, tak eteryczny i tak piękny, że chwyta za serce Erica – tłumaczył twórca nadchodzącego filmu w rozmowie z "Entertainment Weekly".

"Mała syrenka" narobiła wokół siebie niezłego szumu. Najpierw zaczęło się od obsadzenia w roli syrenki czarnoskórej aktorki (w bajce Arielka była biała), co wywołało oburzenie wśród niektórych widzów i spowodowało wysyp rasistowskich komentarzy na Twitterze. W mediach zadomowił się nawet nowy hasztag – #NotMyAriel.

Później okazało się, że niektóre piosenki z oryginalnego filmu zostaną nieco zmienione - tak, by nie miały szowinistycznego wydźwięku. Na dodatek fani bajek Disneya skrytykowali produkcję za efekty specjalne, których użyto do stworzenia postaci kraba Sebastiana i rybki Florka.

Jak "Mała Arielka" poradzi sobie z interpretacją kultowych scen? Disney podzielił się z widzami fragmentem z remake'u, w którym widzimy, jak Arielka i książę Eryk próbują się pocałować. Do pocałunku jednak nie dochodzi, ponieważ łódka zostaje wywrócona do góry nogami, a bohaterowie wpadają z pluskiem do wody.

"Będę piszczeć na sali kinowej"; "Nie mogę się doczekać, wygląda na prawdę przyzwoicie"; To przepiękna scena! Uwielbiam ją"; "Halle błyszczy jako Arielka. Cała scenografia jest prześliczna" – komentują internauci.

Kiedy premiera "Małej syrenki"? (DATA)

Premierę "Małej syrenki" zapowiedziano na 26 maja. W obsadzie disneyowskiej produkcji znaleźli się m.in. Melissa McCarthy ("Druhny") jako złowroga Urszula, Jonah Hauer-King ("O psie, który wrócił do domu") jako książę Eryk, Jessica Alexander ("Odwet") jako Vanessa, Javier Bardem ("To nie jest kraj dla starych ludzi") jako król Tryton, Daveed Diggs ("Snowpiercer" i musical "Hamilton") jako Sebastian oraz Jacob Tremblay ("Pokój") jako Florek.