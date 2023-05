Kuriozalna teza Zacharowej. Propagandzistka przeinaczyła słowa ukraińskiego dowódcy

Propagandziści Kremla zagotowali się po słowach ukraińskiego dowódcy Kyryło Budanowa, który powiedział, że jego żołnierze będą zabijali Rosjan do czasu, kiedy ich kraj zostanie wyzwolony. Rzeczniczka MSZ Rosji poszła o krok dalej. Maria Zacharowa tak przeinaczyła słowa Budanowa, że pozwoliło to jej postawić kuriozalną tezę.

Od kilku dni mówi się o atakach dronów w Rosji. Najgłośniejsza jest sprawa rzekomej próby zamachu na Władimira Putina i ataku na jego siedzibę na Kremlu. Ale o dronach mówiło się też w kontekście kilku pożarów, do których doszło w zakładach strategicznych i składach paliw na terenie Rosji. To właśnie ataki tych urządzeń latających miały zainicjować zniszczenia.

Oczywiście Rosja obwinia o ataki Ukrainę, ale ta zdecydowanie temu zaprzecza. Rosjanom nie wierzą zachodni eksperci. Od początku podejrzewają, że pokazywane nagrania np. z ataku na Kreml, mogły zostać zmanipulowane.

Na prawdopodobieństwo takiego scenariusza wskazuje kilka czynników, m.in. fakt, że rosyjska flaga nie poruszyła się, kiedy obok niej uderzył dron, a także błyskawiczna i przygotowana reakcja Kremla na te wydarzenia.

Taką opinię przedstawił też niedawno np. Instytut Spraw Wojennych. "Rosja prawdopodobnie zainscenizowała ten atak, by sprowadzić wojnę do domu i własnego społeczeństwa oraz stworzyć warunki do szerszej mobilizacji społecznej" – napisała organizacja.

Kyryło Budanow komentuje zamachy dronowe w Rosji

Mimo to ukraińscy dowódcy są cały czas proszeni są o komentarze ws. działalności dronów w Rosji. Ostatnio spore poruszenie na Kremlu wzbudziły słowa jednego z najpopularniejszych ukraińskich wojskowych Kyryło Budanowa, który tę kwestię ocenił w rozmowie z Yahoo News.

Zaprzeczył zaangażowaniu Ukrainy w wybuchy w Rosji. Dodał, że celem żołnierzy jego kraju i jego służb jest zabijanie Rosjan.

– Nie kontynuujcie tego tematu. Skomentuję tylko to, że zabijaliśmy Rosjan i będziemy zabijać Rosjan na całym świecie, aż do całkowitego zwycięstwa Ukrainy – powiedział Budanow.

Kuriozalna teza Zacharowej

Jego słowa zostały maksymalnie wypaczone przez kremlowskich propagandystów. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ podciągnęła je do wydumanej przez siebie tezy, że Ukraina prowadzi działania terrorystyczne, które finansują USA.

– Kijowski reżim oświadczył, że administracja Bidena sponsoruje terroryzm – napisała w mediach społecznościowych Maria Zacharowa.

Ale to nie pierwszy raz, kiedy polityczkę ponosi fantazja. Przypomnijmy, że w marcu tego roku rzeczniczka rosyjskiego MSZ na jednej z konferencji prasowych odwołała się do kwestii uformowania polskiej jednostki w Ukrainie. Mówiła m.in., że takie działania "bezpośrednio wciągają Polskę w konflikt ukraiński", ale "nikomu w Warszawie to nie przeszkadza". – Warszawa zamierza rozmieścić swoją infrastrukturę (w Ukrainie - red.), by wzmocnić polskie ugrupowanie, które zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami będzie znane jako Polski Legion Ochotniczy – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ cytowana przez państwową agencję informacyjną RIA Novosti.

– To, że jest to obarczone bezpośrednim zaangażowaniem Polski w konflikt ukraiński, nie przeszkadza nikomu w Warszawie, a tym bardziej w Kijowie – dodała. – W istocie legion ten jest tworzony w celu utworzenia jednostek dowódczych, które będą kontrolować działania władz, chronić prawo i porządek na terenach zachodniej Ukrainy – mówiła rzeczniczka.