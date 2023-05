Doda zadebiutuje w roli prowadzącej? Przyjęła propozycję Polsatu

Joanna Stawczyk

D oda zaczynała swoją karierę telewizyjną w reality show "Bar" na antenie Telewizji Polsat. W ubiegłym roku w stacji można było oglądać randkowy format "Doda. 12 kroków do miłości" z jej udziałem. Tymczasem jeden z serwisów przekazał wieści dotyczące jej nowego angażu. Wszystko wskazuje na to, że będzie miała okazję sprawdzić się w roli prowadzącej - i to już niebawem!