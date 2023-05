Już dziś pierwszy półfinał Eurowizji! Gdzie go oglądać, kto wystąpi i ile krajów odpadnie?

Pierwszy półfinał Eurowizji już tuż, tuż. Kiedy się zacznie, gdzie go oglądać i które kraje staną w szranki o wielki finał? I najważniejsze: czy Polska może głosować? Oto wszystkie najważniejsze informacje o wtorkowym widowisku w Liverpoolu.

Kto wystąpi w pierwszym półfinale? Loreen ze Szwecji to faworytka całej Eurowizji 2023 Fot. Christine Olsson/AFP/East News

Tegoroczna Eurowizja odbywa się w Wielkiej Brytanii, a dokładniej w Liverpoolu. Dlaczego tam, skoro w zeszłym roku wygrała Ukraina reprezentowana przez Kalush Orchestrę i "Stefanię"? Z powodu wojny za naszą wschodnią granicą. Z racji, że Brytyjczyk Sam Ryder zajął drugie miejsce, Europejska Unia Nadawców i BBC organizują więc 67. Konkurs Piosenki Eurowizji w imieniu ukraińskiej telewizji publicznej, NSTU.

Na scenie pojawi się nie tylko prowadząca z tego kraju, piosenkarka, członkini zespołu Hardkiss Julija Sanina, ale również byli reprezentanci Eurowizji z Ukrainy w finale (Go_A, Jamala, Tina Karol, kultowa Verka Serduchka i wspomniana Kalush Orchestra). Saninie będą towarzyszyć prowadzący z Wysp: aktorka i gwiazda "Teda Lasso" Hannah Waddingham i jurorka brytyjskiego "Mam talent" Alesha Dixon, do których w finale dołączy wieloletni komentator Eurowizji, prowadzący popularny telewizyjny talk-show Graham Norton.

W Eurowizji 2023 bierze łącznie udział 37 krajów. Wszystkie państwa oprócz Wielkiej Piątki (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) oraz automatycznie zakwalifikowanego zwycięzcy (Ukraina) powalczą o miejsce w finale w dwóch półfinałach, które odbędą się 9 maja (wtorek) oraz 11 maja (czwartek).

Łącznie odpadnie 11 krajów, a po 10 wykonawców z każdego półfinału przejdzie dalej: 26 finalistów zmierzy się ze sobą w wielkim finale, 13 maja. Już dzisiaj pierwszy półfinał Eurowizji. Oto wszystko, co o nim wiemy.

O której pierwszy półfinał Eurowizji 2023 i gdzie go oglądać?

Pierwszy półfinał rozpocznie się o godzinie 21 czasu polskiego (20 czasu brytyjskiego). Będzie można go obejrzeć na żywo na TVP 1 i TVP Polonia oraz na vod.tvp.pl, a polskimi komentatorami będą Aleksander Sikora i Marerk Sierocki. Koncert obejrzymy też na żywo na YouTube na oficjalnym kanale Eurowizji.

O której skończy się pierwszy półfinał Eurowizji? Potrwa nieco ponad dwie godziny, czyli zakończy się tuż po godzinie 23. Jeśli ktoś nie zdąży obejrzeć widowiska, nic straconego: będzie dostępny na YouTube (i w całości, i oddzielnie wszystkie występy), a TVP Rozrywka zaplanowała powtórkę 10 maja o godzinie 21:40.

Kto wystąpi w pierwszym półfinale Eurowizji we wtorek?

We wtorek w Liverpoolu wystąpi artyści z 15 krajów, z których do finału zakwalifikuje się 10. Wystąpią w kolejności: Norwegia, Malta, Serbia, Łotwa, Portugalia, Irlandia, Chorwacja, Szwajcaria, Izrael, Mołdawia, Szwecja, Azerbejdżan, Czechy, Holandia, Finlandia. Oprócz tego zostaną krótko zaprezentowane trzy państwa, które mają automatyczny awans: Francja, Włochy i Niemcy (ich występy będziemy mogli obejrzeć w całości na YouTube już dziś).

Według bukmacherów największe szanse na przejście do finału mają: Szwecja, Finlandia, Norwegia, Izrael oraz Czechy. Przypomnijmy, że te trzy pierwsze kraje to jedni z faworytów do wygrania całej Eurowizji. Największym czarnym koniem jest Szwedka Loreen z utworem "Tattoo", która wygrała ESC w 2012 roku z hitem "Euphoria".

Czy Polska może głosować w pierwszym półfinale Eurowizji 2023?

Nie. W każdym koncercie mogą głosować tylko kraje uczestniczące w danym półfinale oraz artyści z Wielkiej Piątki (oraz zwycięzca), które zostaną zaprezentowane danego dnia. We wtorek oprócz 15 występujących krajów swoje głosy oddadzą więc widzowie z Francji, Włoch i Niemiec.

To jednak nie wszystko. Jak pisaliśmy w naTemat, w tym roku EBU zmieniło zasady głosowania. W tegorocznych półfinałach będą głosować wyłącznie widzowie, bez jurorów. Swoje głosy będzie również mogła oddać Reszta Świata, czyli oglądający z krajów spoza Europy. Na swoich ulubieńców będzie można oddawać głosy smsami, telefonicznie, na stronie internetowej i za pośrednictwem aplikacji Eurowizji.

Jacy goście wystąpią na pierwszym półfinale Eurowizji w Liverpoolu?

Półfinał otworzy prowadząca Julija Sanina z utworem "Majak". Podczas głosowania wystąpi: brytyjska gwiazda Rita Ora ze składanką swoich przebojów oraz ukraińska wokalistka Alosza (która reprezentowała ten kraj na ESC w 2010 roku) w duecie z Brytyjką Rebeccą Ferguson w piosence "Ordinary World".

Kiedy Polska na Eurowizji 2023?

Blanka z utworem "Solo" wystąpi podczas drugiego półfinału w czwartek. Polacy będą mogli wtedy oddawać głosy, ale tylko na innych uczestników: na własny kraj nie można głosować.

