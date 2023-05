E uropejska Akademia Filmowa, która co roku wręcza prestiżowe nagrody filmom i ludziom ze świata kina, przyjęła 462 nowych członków. Wśród nich jest aż 36 Polaków, w tym Jerzy Skolimowski, którego "IO" było nominowane do Oscarów 2023. Oprócz niego do grona akademików przyjęto m.in. Mateusza Kościukiewicza, Aleksandrę Terpińską czy Łukasza Rondudę.





Skolimowski w Europejskiej Akademii Filmowej. I nie tylko on: przyjęto aż 36 Polaków

Ola Gersz

