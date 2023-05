Ceny prezentów komunijnych zwalają z nóg. Sondaż pokazał, ile płacą dzisiaj Polacy

Elektryczna hulajnoga i nawet 1500 złotych w kopercie? Takie są realia komunijne w 2023 roku. Ceny prezentów komunijnych od lat wzbudzają sporo kontrowersji, a badania pokazują, że Polacy potrafią w tej kwestii zaszaleć. Dzieci dostają bardzo drogie prezenty, ale nie wszyscy chętnie wsadzają do koperty grube nominały. Ile "wypada" dać dziecku na komunię i jaki prezent nie będzie faux pas?

Co króluje wśród prezentów komunijnych? Fot. Karol Porwich / East News

Prezenty komunijne niezmiennie dzielą się na finansowe (koperty z pieniędzmi) oraz rzeczowe

Kwoty, które Polacy deklarują, że włożą do koperty dla dziecka przystępującego do komunii, różnią się od stopnia zażyłości relacji

Do kopert trafia statystycznie nawet 1500 złotych, a ofiarowane prezenty kosztują nawet tysiące złotych

Badania na temat prezentów na komunię w 2023 roku przeprowadziło niezależnie kilka ośrodków. Z informacji podanych przez firmę Vivus.pl wynika, że rodzice chrzestni w tym roku deklarują, że do koperty włożą od 500 do 1500 zł.

Komunia może być finansowym wyzwaniem również dla dziadków. Ci twierdzą, że na komunijny prezent dla wnuka przeznaczą ok. 500 zł.

Im mniejszy stopień zażyłości, tym kwoty są niższe. "Inni członkowie bliższej rodziny" deklarują, że na prezent przeznaczą od 300 do 500 zł.

Podobne badania przeprowadził Santander Consumer Bank. Najwięcej, bo 29 proc. Polaków planuje przeznaczyć na prezent od 301 do 500 złotych. Dotyczy to zarówno gości komunijnych, jak i osób, które wybierają się na chrzciny. Co ważne, taką odpowiedź najczęściej wskazywali mieszkańcy metropolii (40 proc.), a także osoby w przedziale wiekowym między 18-29 (34 proc.) i 30-39 lat (31 proc.).

Im więcej zarabiamy, tym jesteśmy hojniejsi? Nic bardziej mylnego

17 proc. badanych wskazało, że na prezent komunijny lub na chrzciny przeznaczyłoby od 701 do 1000 zł. Takiej odpowiedzi udzieliło także 23 proc. respondentów zarabiających od 7 000 zł w górę i 25 proc. osób z dochodem od 2000 do 2999 zł na rękę.

Najmniej statystycznie (101 do 200 złotych) chce dać 16 proc. ankietowanych. To głównie osoby w wieku 40-49 i 60-69 lat.

10 proc. respondentów określiło, że do koperty włoży od 501 do 700 zł. To najczęściej osoby w wieku 40-49 lat (18 proc.), ze średnich miast (18 proc.) do 250 tys. mieszkańców oraz zarabiający od 7000 zł netto w górę. Również 10 proc. planuje dać od 201 do 300 zł.

Zamiast łańcuszka, na komunię daje się hulajnogę elektryczną

Serwis Prezentmarzeń.com zwrócił w swoich badaniach uwagę nie na to, ile daje się do koperty, ale jakie prezenty na komunię wybierają Polacy w 2023 roku.

Z badań "Jak Polacy dobierają prezenty do okazji" wynika, że aż 35 proc. respondentów jest zdania, że z okazji Pierwszej Komunii Świętej można podarować dziecku rower. Popularnością niezmiennie cieszą się także hulajnogi elektryczne.

Zdaniem 28 proc. uczestników badania, komunijny "prezent powinien być drogi i materialny". Wśród przedmiotów, które stanowią prezenty komunijne, respondenci wskazali laptopy, smartfony i aparaty fotograficzne.

15 proc. ankietowanych zadeklarowało, że upominki z okazji Pierwszej Komunii Świętej powinny korespondować z duchowym aspektem uroczystości.