T o nie żart, choć brzmi kuriozalnie. Fundamentalistyczna organizacja Ordo Iuris chce kary więzienia dla lekarzy, którzy podejmą się korekty płci u nieletnich, co umożliwia dziś polskie prawo. Co więcej, Ordo Iuris nie tylko postuluje, ale intensywnie pracuje nad projektem ustawy, którą wystarczy, że później tylko zgłoszą pod głosowanie politycy prawicy.





Za to może grozić kara więzienia. Zatrważający projekt Ordo Iuris

redakcja naTemat

To nie żart, choć brzmi kuriozalnie. Fundamentalistyczna organizacja Ordo Iuris chce kary więzienia dla lekarzy, którzy podejmą się korekty płci u nieletnich, co umożliwia dziś polskie prawo. Co więcej, Ordo Iuris nie tylko postuluje, ale intensywnie pracuje nad projektem ustawy, którą wystarczy, że później tylko zgłoszą pod głosowanie politycy prawicy.