Sia wzięła potajemny ślub. Do mediów wyciekło urocze nagranie z ceremonii

Sia wzięła potajemny ślub z Danem Bernardem. Ta wiadomość rozgrzała internet do czerwoności. Zakochani mieli się pobrać w malowniczej włoskiej miejscowości. Do mediów wyciekły kadry z ceremonii.

Sia wyszła za mąż. Fot. Evan Agostini/Invision/AP/East News

Sia jest bardzo tajemniczą artystką. Dużym zaskoczeniem była więc wiadomość, która obiegła media na początku maja

Wokalistka wyszła za mąż po raz drugi. Oto jak wyglądała ceremonia

Wszystko wskazuje na to, że wokalistka Sia i jej wieloletni partner Dan Bernard kilka dni temu powiedzieli sobie "tak" w malowniczym Portofino na terenie posiadłości Stefano Dolce oraz Domenico Gabbany.

Jak wyglądała ceremonia i stylizacje państwa młodych?

Portal Page Six podaje, że ceremonia odbyła się dokładnie 8 maja 2023 roku w Villi Olivetta, należącej do słynnego duetu projektantów Dolce&Gabbana. Warto wspomnieć, że to już drugi gwiazdorski ślub, który odbył się w tym miejscu. Rok temu mężem i żoną zostali tam: Kourtney Kardashian i Travis Barker.

Artystka, którą fani kojarzą szczególnie z mocno charakterystycznego looku scenicznego, na tę wyjątkową okazję wybrała raczej klasycznie stylizacje. Na tiktokowym profilu serwisu Page Six pojawiło się krótkie wideo z uroczystości.

Widzimy na nim parę młodą i fragmenty dekoracji. Sia miała na sobie koronkową suknię o kroju rybki w odcieniu delikatnego różu. Gwiazda dobrała do tego perłową biżuterię.

W dniu swojego ślubu zdecydowała się na klasyczne upięcie włosów i welon. Natomiast w dłoniach trzymała bukiet peonii. Całą stylizację dopełnił makijaż, którego wyróżniał mocniejszy akcent - usta pomalowane szminką w kolorze głębokiej czerwieni.

Z kolei Dan Bernard postawił na klasyczny smoking w odcieniu delikatnego błękitu.

Otoczenie państwa młodych także było starannie przygotowanie. W tle lśniły świece, które podkreślały romantyczny charakter uroczystości. Do tego kompozycje z biało-różowych kwiatów uzupełniły całość dekoracji.

Przypomnijmy, że Sia i Dan po raz pierwszy byli widziani razem w 2021 roku. Wystąpili na premierze filmu "West Side Story". Choć ich relacja znacznie wcześniej się rozwijała, to długo trzymali to w tajemnicy. Ukochany piosenkarki również tak jak ona mocno strzeże swojej prywatności.

Dodajmy, że to nie pierwsze małżeństwo Sii. Artystka przez kilka lat była partnerką dokumentalisty, Erika Andersa Langa. Warto zauważyć, że w przypadku pierwszego ślubu wokalistka przyznała się do bycia żoną dopiero osiem miesięcy po ceremonii. Ten związek jednak nie przetrwał próby czasu.